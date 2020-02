'De PS denkt dat ze het volledige land bestuurt, wat tot nader order in de democratie toch nog altijd niet het geval is', zei Vlaams N-VA-minister Ben Weyts aan Knack, als reactie op de demarche van Paul Magnette (PS). 'En wij blijven op onze lijn', reageert een verbolgen CD&V, 'en dat is een regering met de PS én de N-VA.'

Magnette torpedeerde in een reeks kranteninterviews de federale paars-gele piste met de N-VA. Bart De Wever noemt het een 'dictaat' dat bedoeld is om verkiezingen uit te lokken.

Magnette torpedeerde in een reeks kranteninterviews de federale paars-gele piste met de N-VA. Bart De Wever noemt het een 'dictaat' dat bedoeld is om verkiezingen uit te lokken. 'Nil novi sub sole' - Latijn voor 'er is niets nieuws onder zon' - zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan Knack over de uitspraken van Paul Magnette. Jambon had die onderkoelde quote speciaal bedacht voor de PS-voorzitter, in de auto onderweg van Brasschaat naar de Vlaamse ministerraad. Zo gaat dat: ministers worden door hun woordvoerders, die wat vroeger aanwezig zijn, voorheen ervan op de hoogte gebracht of journalisten hen al dan niet staan op te wachten aan de ingang van het kabinet.Jambon hield het ook bewust bij dat ene zinnetje, waarmee hij wil gezegd hebben: het raakt mijn koude kleren niet. Kort nadien doorbrak N-VA-voorzitter Bart De Wever wél de stilte, met een tweet en een persbericht: 'We nemen akte van het dictaat van de PS'. Volgens De Wever wil Paul Magnette verkiezingen uitlokken, louter en alleen 'om de N-VA te verzwakken.'Lees verder onder de videobeeldenDoor met nieuwe verkiezingen te zwaaien, jaagt Magnette alle andere onderhandelaars tegen zich in het harnas. In het bijzonder CD&V. 'Wij blijven op onze lijn', klinkt het op de Wetstraat 89: 'De kiezer heeft op 26 mei gekozen en de situatie is wat ze is. Als niemand met het Vlaams Belang wil spreken, dan heb je in Vlaanderen de N-VA als eerste en wij als derde partij en in Franstalig België de PS als eerste partij.' 's Middags stuurde CD&V-voorzitter Joachim Coens met een tweet een gelijkaardige boodschap de wereld in: 'De kaarten liggen zoals ze liggen. In het belang van het land best de kaarten respecteren.' 'Dit is een zeer cynische situatie,' klinkt het in de omgeving van de Vlaamse onderhandelaars: 'Blijkbaar komen vanuit de N-VA nu méér signalen om een stabiele Belgische regering te vormen, dan vanuit de PS.' Het valt inderdaad op dat de N-VA de voorbije weken bijzonder discreet is, laat staan dat de partij publiekelijk de confrontatie opzoekt. Het is de PS die de anderen de pas afsnijdt. Nochtans verloopt het overleg onder leiding van koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) volgens insiders 'in een goede sfeer.' Het is dan averechts dat Magnette met een massief mediaoptreden de onderhandelingen met de N-VA als zinloos afdoet. 'Komt hij dan puur uit courtoisie telkens mee rond de tafel zitten?' vragen ze zich bij de CD&V af. Paul Magnette kwalificeerde de gesprekken met de N-VA als 'een martelgang.' Maar: Magnette zegt niet per se wat heel de PS denkt. Het blijft voorlopig onder de radar maar er zijn PS-bronnen die zeggen dat het best wél kan, een coalitie met de N-VA. Geeft Magnette echt en finaal de nekslag aan paars-geel? Hij zei eerder al dat een akkoord met de N-VA nooit lukt. Of wil hij zijn achterban bewerken, met een ander doel voor ogen? Hij kan op het PS-partijbestuur van maandagvoormiddag etaleren dat hij zijn vel duur verkoopt, tot en met het dreigement van nieuwe verkiezingen. Maar het lijkt stilaan zeer naïef om te geloven dat hij dat doet om uiteindelijk toch de zege te krijgen om een deal te sluiten met de N-VA. Ook bij Franstalige Wetstraatwatchers valt te horen dat een coalitie met de N-VA eigenlijk niet abnormaal is, gegeven de kiesuitslag aan beide kanten van de taalgrens. Maar ze kunnen niet anders dan vaststellen dat er absolute veto's zijn. In Franstalige politieke media ligt de focus daardoor op de Vivaldi-piste: voor hen is dat het evidente plan A, waarbij het louter wachten is op een CD&V die capituleert. Terwijl in Vlaanderen de paars-gele piste al maandenlang de leidraad is. Zelfs de Vlaamse socialisten gaan momenteel uit van een federale coalitie met de N-VA. En ook het gros van de Open VLD-parlementsleden. Dat is plan A. Een Vlaams plan B? Politiek Vlaanderen lijkt nog niet klaar voor Vivaldi. Net zoals Franstalig België niet klaar is voor paars-geel. De dramatiek van Magnette lokte vandaag een nieuwe politieke hashtag uit op Twitter: #NoElections, 'geen verkiezingen.' MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez was er de eerste mee. Dat was verhelderend, want de voorbije dagen gonsde het van de geruchten dat Bouchez niet bang is van nieuwe verkiezingen, nu een interne peiling winst zou voorspellen voor zijn MR. De hashtag #NoElections werd meteen opgepikt en gretig gedeeld door de SP.A: meteen een boodschap aan politieke evenknie Paul Magnette. Maandag brengt opdrachthouder Koen Geens opnieuw verslag uit bij de koning. Het tijdstip is nog niet bekend en het komende weekend kunnen er nog veel nieuwe oekazes zijn - Geens zet zich schrap. Maar tot nader order reageert de omgeving van de opdrachthouder diplomatisch en bedaard 'dat de onderhandelingen gevoerd worden aan tafel.' Koen Geens postte vanochtend op Twitter naar aanleiding van Valentijn een van de mooiste nummers van Jacques Brel: La Chanson des Vieux Amants. Over een liefdeskoppel dat ondanks de vele ruzies en de pijn toch samenblijft. Het was een boodschap voor Paul Magnette. Herman Van Veen vertaalde het ooit, en een vrije interpretatie van zijn tekst kan zijn: Als een Belgische formatie zo lang kan duren, dan moet het echt wel een Belgische formatie zijn.