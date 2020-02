Met N-VA onderhandelen bestempelt PS-voorzitter Paul Magnette als een 'beproeving'. En eentje die lang genoeg heeft geduurd. Na 'duizenden uren vergaderen zonder vooruitgang' zal het partijbestuur van de Franstalige socialisten zich maandag buigen over de vraag of dat nog zin heeft. 'We nemen akte van het dictaat van de PS,' reageert N-VA-voorzitter Bart De Wever.

'Ik begin me die vraag meer en meer te stellen', zegt Magnette vrijdag in De Standaard en Het Nieuwsblad en de kranten van Sudpresse. 'Het duurt al acht maanden. Ik ben zelfs gestopt met de duizenden uren vergaderen te tellen. Dagen aan een stuk, avonden, nachten, weekends, zonder dat het vooruitgaat. Alleen omdat sommigen enkel een coalitie tussen PS en N-VA willen testen. Hoeveel keer moet ik nog duidelijk zeggen dat PS geen enkele zin heeft om met hen te besturen?'

PS-voorzitter Paul Magnette laat er in het interview geen twijfel over ­bestaan: paars-geel komt er ­gewoon niet. De enige reden dat hij woensdagavond bijvoorbeeld nog eens tegenover De Wever gaan zitten is, is 'uit ­respect voor de democratie en de grondwettelijke regels. En uit beleefdheid'. 'Wij willen geen ­verkiezingen uitlokken. Maar wij zijn er niet bang van. De bevolking is soeverein. Verkiezingen zijn een superieure daad van democratie. Er is niets mooiers dan de bevolking te vragen zich uit te spreken.'

'Bij verkiezingen kan je alleszins een paar echte vragen voorleggen. Wil men bijvoorbeeld echt een nieuwe staatshervorming? Tijdens de campagne heb ik daar niemand over gehoord en nu is er plots niets meer mogelijk zonder. Terwijl er geen tweederdemeerderheid is en de grondwet niet voor herziening vatbaar verklaard is.'

Reactie N-VA

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageert scherp op de demarche van Paul Magnette. 'We nemen akte van het dictaat van de PS', laat hij in een persbericht aan Belga weten. 'De derde partij van het land meent iedereen de wet te kunnen spellen, en de onderhandelingen in de media te kunnen voeren. In weerwil van de Vlaamse kiezer moet er voor de PS een zo links mogelijke regering komen, zonder meerderheid in Vlaanderen.'

Volgens De Wever willen de Franstalige socialisten verkiezingen uitlokken, 'enkel en alleen in de hoop om de N-VA te verzwakken en zichzelf te versterken.' De N-VA-kopman benadrukt dat N-VA zich altijd 'constructief heeft opgesteld'.

De Wever blijft hameren op stappen in de richting van confederalisme. Een 'duidelijke evolutie naar Vlaamse en Waalse autonomie, om een oplossing te geven aan de steeds grotere democratische verschillen tussen de deelstaten.'

We nemen akte van het PS-dictaat. Tegen de wil van de Vlaamse kiezer in moet er voor hen een zo links mogelijke regering komen, zonder meerderheid in Vlaanderen. De PS wil zelfs verkiezingen uitlokken, enkel en alleen in de hoop om de N-VA te verzwakken en zichzelf te versterken. pic.twitter.com/U6UaoxeZk4 — Bart De Wever (@Bart_DeWever) February 14, 2020

Lees verder onder de foto

Bart De Wever (N-VA) © Isopix

MR wil geen verkiezingen...

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is niet te vinden voor nieuwe verkiezingen, reageert hij. 'De Belgen hebben gestemd, de bevolking wil een regering, het land heeft nood aan stabiliteit", tweet hij. 'Waarom dan opnieuw op een affiche gaan staan als men niet capabel is om verantwoordelijkheid te nemen en akkoorden te sluiten? De MR werkt voor België.'

... SP.A evenmin

Ook bij SP.A staan ze niet te springen voor nieuwe verkiezingen, maakt voorzitter Conner Rousseau duidelijk. 'Mensen hebben al gekozen en zijn dit beu. Ik ook. Wie nu geen oplossingen durft vinden zal dat na nieuwe verkiezingen nog minder doen', tweet hij.

'Hoofd koel houden en hard werken aan oplossingen. Voor lonen, pensioen, zorg, klimaat en veiligheid. Daarom doe je aan politiek.' Dat zegt ook Kamerfractieleidster Meryame Kitir. 'Oplossingen zijn het enige antwoord dat de politiek nu moet geven.'

'Ik begin me die vraag meer en meer te stellen', zegt Magnette vrijdag in De Standaard en Het Nieuwsblad en de kranten van Sudpresse. 'Het duurt al acht maanden. Ik ben zelfs gestopt met de duizenden uren vergaderen te tellen. Dagen aan een stuk, avonden, nachten, weekends, zonder dat het vooruitgaat. Alleen omdat sommigen enkel een coalitie tussen PS en N-VA willen testen. Hoeveel keer moet ik nog duidelijk zeggen dat PS geen enkele zin heeft om met hen te besturen?' PS-voorzitter Paul Magnette laat er in het interview geen twijfel over ­bestaan: paars-geel komt er ­gewoon niet. De enige reden dat hij woensdagavond bijvoorbeeld nog eens tegenover De Wever gaan zitten is, is 'uit ­respect voor de democratie en de grondwettelijke regels. En uit beleefdheid'. 'Wij willen geen ­verkiezingen uitlokken. Maar wij zijn er niet bang van. De bevolking is soeverein. Verkiezingen zijn een superieure daad van democratie. Er is niets mooiers dan de bevolking te vragen zich uit te spreken.' 'Bij verkiezingen kan je alleszins een paar echte vragen voorleggen. Wil men bijvoorbeeld echt een nieuwe staatshervorming? Tijdens de campagne heb ik daar niemand over gehoord en nu is er plots niets meer mogelijk zonder. Terwijl er geen tweederdemeerderheid is en de grondwet niet voor herziening vatbaar verklaard is.'N-VA-voorzitter Bart De Wever reageert scherp op de demarche van Paul Magnette. 'We nemen akte van het dictaat van de PS', laat hij in een persbericht aan Belga weten. 'De derde partij van het land meent iedereen de wet te kunnen spellen, en de onderhandelingen in de media te kunnen voeren. In weerwil van de Vlaamse kiezer moet er voor de PS een zo links mogelijke regering komen, zonder meerderheid in Vlaanderen.' Volgens De Wever willen de Franstalige socialisten verkiezingen uitlokken, 'enkel en alleen in de hoop om de N-VA te verzwakken en zichzelf te versterken.' De N-VA-kopman benadrukt dat N-VA zich altijd 'constructief heeft opgesteld'. De Wever blijft hameren op stappen in de richting van confederalisme. Een 'duidelijke evolutie naar Vlaamse en Waalse autonomie, om een oplossing te geven aan de steeds grotere democratische verschillen tussen de deelstaten.'Lees verder onder de fotoMR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is niet te vinden voor nieuwe verkiezingen, reageert hij. 'De Belgen hebben gestemd, de bevolking wil een regering, het land heeft nood aan stabiliteit", tweet hij. 'Waarom dan opnieuw op een affiche gaan staan als men niet capabel is om verantwoordelijkheid te nemen en akkoorden te sluiten? De MR werkt voor België.' Ook bij SP.A staan ze niet te springen voor nieuwe verkiezingen, maakt voorzitter Conner Rousseau duidelijk. 'Mensen hebben al gekozen en zijn dit beu. Ik ook. Wie nu geen oplossingen durft vinden zal dat na nieuwe verkiezingen nog minder doen', tweet hij. 'Hoofd koel houden en hard werken aan oplossingen. Voor lonen, pensioen, zorg, klimaat en veiligheid. Daarom doe je aan politiek.' Dat zegt ook Kamerfractieleidster Meryame Kitir. 'Oplossingen zijn het enige antwoord dat de politiek nu moet geven.'