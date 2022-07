Patiëntenstop wordt probleem in steeds meer huisartsenkringen

Zowat alle huisartsenkringen in Vlaanderen en Brussel hebben een patiëntenstop in een of meerdere praktijken. Patiënten moeten soms tot twee jaar wachten voor ze zich kunnen aansluiten bij een praktijk.

Dat blijkt uit een bevraging van De Standaard.

‘Tegen 2024 stopt een derde van onze actieve artsen, zonder uitzicht op opvolging. Help!’ De noodoproep komt uit de Huisartsenkring Pajottenland. Tot driekwart van de praktijken heeft er een patiëntenstop doorgevoerd. Vlaanderen en Brussel tellen 69 huisartsenkringen, verenigingen van artsen per wijk, gemeente of een specifieke regio die de zorg regelt. Maar door het huisartsentekort is de toegang ertoe allerminst evident.

De Standaard bevroeg de kringen en kreeg tientallen antwoorden, goed voor meer dan 5.000 huisartsen en zo’n 6 miljoen patiënten. Patiëntenstops zijn schering en inslag. Meer dan de helft van de kringen zegt dat minstens 50 procent van de aangesloten praktijken een patiëntenstop heeft. Slechts één kring, Westhoek, zegt geen enkele patiëntenstop te zien bij hun artsen.