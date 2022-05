Patiënten onder druk gezet door thuisverpleging, Wit-Gele Kruis reageert verbolgen

Thuiszorgbedrijf Altrio zet zijn patiënten onder druk met leugens, in het kader van de bikkelharde concurrentiestrijd tussen de thuiszorgbedrijven, schrijft Het Laatste Nieuws. De krant baseert zich hiervoor op eigen onderzoek. Altrio reageert op zijn Facebookpagina door te beklemtonen dat het patiëntenvrijheid hoog in het vaandel draagt. Concurrent Wit-Gele Kruis reageert verbolgen.

Altrio is op twee jaar tijd uitgegroeid tot het tweede grootste thuiszorgbedrijf in de sector, met meer dan 1.000 verpleegkundigen en 12.000 patiënten. Volgens Het Laatste Nieuws hebben ze dit kunnen verwezenlijken door verpleegkundigen weg te lokken bij andere bedrijven door bonussen uit te reiken. Maar nieuwe verpleegkundigen krijgen die bonus enkel als ze ook hun patiënten meebrengen. Die patiënten zouden volgens de krant verplicht worden documenten te ondertekenen, desnoods door ze voor te liegen, klinkt het.

Altrio benadrukt tegenover Het Laatste Nieuws dat patiënten altijd de vrije keuze hebben en niet onder druk worden gezet. In een Facebookpost schrijft het bedrijf dat ze ‘altijd vóór de patiëntenvrijheid en tégen het gebruik van boeteclausules (in geval van contractbreuk)’ zijn. Verder nodigen ze iedereen uit om het bedrijf te leren kennen: ‘Jullie mogen mee op ronde gaan met onze talloze thuisverpleegkundigen en hen alles vragen. En jullie zijn vast en zeker ook welkom thuis bij onze duizenden patiënten. Want zij kiezen – volledig vrij – elke dag bewust wél voor Altrio’.

Concurrent Wit-Gele Kruis reageert verbolgen. ‘Het is ongehoord om patiënten onder druk te zetten en ermee te dreigen hun zorg stop te zetten als ze niet voor de ene of andere zorgverlener kiezen. Als zorgorganisatie handel je altijd in het belang van je patiënten, nooit in eigenbelang. Als je dat niet beseft, hoor je niet thuis in de zorgsector’, zegt Dirk Broos, voorzitter van thuisverplegingsorganisatie Wit-Gele Kruis Vlaanderen. ‘Elke patiënt mag steeds vrij kiezen wie hem of haar verzorgt. Als zorgverlener moet je respect hebben voor die individuele keuze.’

In Het Laatste Nieuws doen verschillende patiënten hun verhaal. Ook een ex-verpleegkundige van Altrio vertelt: ‘Toen een collega aangaf dat ze bij Altrio zou vertrekken, vroeg mijn verantwoordelijke me om met zo’n schriftelijke verklaringen langs haar patiënten te gaan. Ze moesten dat document ondertekenen, van vrije keuze was niet echt sprake. Ik voelde me daar toen, en nu nog steeds, niet goed bij, maar de druk om die patiënten binnen te brengen is hoog.’

Ook professor Tim Goffin (UGent), gespecialiseerd in gezondheidsrecht en voorzitter van de Federale Commissie ‘Rechten van de Patiënt, zegt dat in deze context niet gesproken kan worden over vrije keuze: ‘Het afwerven van patiënten is in principe niet verboden, maar binnen de grenzen van goede praktijkvoering en met respect voor het recht op vrije keuze van de patiënt. De patiënten mogen niet misleid worden, onder druk worden gezet of foute informatie krijgen’, zegt hij in Het Laatste Nieuws.