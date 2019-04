Pastoor Felix Van Meerbergen: 'De brede solidariteit na de brand van de Notre-Dame is een signaal'

Walter Pauli Redacteur Knack

Daags na de brand van de Notre-Dame luidden in Diest de klokken van de Sint-Sulpitiuskerk. Uit solidariteit met de Franse katholieken. En omdat pastoor-deken Felix Van Meerbergen vindt dat de kerk zich moet laten horen: 'Het ergste wat de kerk kan overkomen, is dat ze zich in zichzelf keert.'

© Hatim Kaghat