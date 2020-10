'Het is niet verboden die maatregelen nu al toe te passen', reageert minister-president Jan Jambon (N-VA) op de kritiek op Radio 1.

De Vlaamse regering raakte het dinsdag eens over een nieuwe reeks maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Hier en daar worden vraagtekens geplaatst bij de beslissing om die pas vanaf vrijdag om 18 uur te laten ingaan. De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (SP.A) stelde bijvoorbeeld dat de fitnesscentra in zijn gemeente dinsdagavond werden overspoeld door Brusselaars.

'Ofwel is het te laat, ofwel is het te vroeg. Het is altijd iets', reageert minister-president Jambon op de kritiek. Hij benadrukt dat we in een rechtsstaat leven en dat het tijd vergt de beslissingen in een ministerieel besluit te gieten. Bovendien is het een kwestie van respect voor de betrokken sectoren waar de maatregelen gelden. Zij krijgen wat tijd om hun leden of klanten in te lichten, luidde het.

Bonte pleit overigens ook voor meer eenduidigheid. In de Vlaamse rand is het op sommige plaatsen immers letterlijk zo dat er aan de ene kant van de straat de avondklok vroeger ingaat dan aan de overkant. 'Het virus zit overal, maar niet met dezelfde intensiteit', reageert Jambon. Hij erkent de problemen in de Vlaamse rand, maar wil niet voor heel Vlaanderen maatregelen opleggen die een specifiek probleem in een klein deel aanpakken.

De minister-president wijst ook op de rol van handhaving, bijvoorbeeld door inspecteurs van De Lijn toelating te geven GAS-boetes uit te schrijven, maar ook op de sociale controle. Hij noemt het 'triestig' dat er nog steeds mensen zijn die nog steeds op zoek gaan naar de gaatjes in het net om dingen te doen waarvan je weet dat ze je medeburgers in gevaar kunnen brengen.

Gent begint dagje vroeger De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) wil de strengere coronamaatregelen van de Vlaamse regering donderdagochtend al van kracht laten gaan. 'Er is geen tijd te verliezen', zegt De Clercq. 'De cijfers stijgen pijlsnel. Daarom zullen we als stad de nodige voorbereidingen treffen om alle maatregelen vanaf morgenvroeg reeds ingang te doen vinden.'

