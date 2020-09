De onderhandelaars van de zeven partijen die werken aan een nieuwe federale regering zitten zondagvoormiddag opnieuw samen, nadat ze zaterdag tot even voor middernacht hebben doorgewerkt.

Over de inhoud of de vordering bleef men het hele weekend erg discreet. Zoals bekend worden de preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Connor Rousseau (sp.a) maandag op het paleis verwacht. Ze zouden koning Filip dan een naam moeten voorstellen van een mogelijke formateur, die tegen 1 oktober een regering zou moeten vormen.

Na de gedwongen quarantaine van de voorzitters van socialisten, liberalen, groenen en CD&V door de positieve coronatest van Lachaert, zaten ze donderdag voor het eerst opnieuw fysiek rond tafel. Ook vrijdag werd vergaderd. Zaterdagmorgen schakelden de onderhandelaars een versnelling hoger. Naar verluidt werd er de hele dag intensief op de inhoud gewerkt, zowel door de voorzitters als door de sherpa's en de medewerkers. En dat tot iets voor middernacht, was te horen.

Zondagochtend werden de werkzaamheden hervat. Maar over de vorderingen was de radiostilte compleet.

