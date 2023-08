Partijbestuur Open VLD eens met voorzittersverkiezingen eind september

Het partijbestuur van Open VLD heeft maandag het licht op groen gezet voor de organisatie van open voorzittersverkiezingen tijdens een ledencongres eind september. Dat bevestigt een woordvoerder van de partij.

Tom Ongena werd vlak voor het reces aangeduid als waarnemend Open VLD-voorzitter na het plotse vertrek van zijn voorganger Egbert Lachaert. De leden zouden zich daar later over kunnen uitspreken tijdens een congres, klonk het bij zijn aanduiding, maar hier en daar klonk wrevel binnen de partij omdat er geen interne voorzittersverkiezingen georganiseerd zouden worden.

Ongena liet afgelopen weekend in een interview met De Tijd weten dat hij toch open voorzittersverkiezingen wil. Die zouden op het ledencongres van eind september moeten plaatsvinden. De partijtop moest zich daar maandag over uitspreken.

Parlementsverkiezingen

Dat is intussen gebeurd. Het partijbestuur heeft het licht op groen gezet, bevestigt partijwoordvoerder Bavo De Mol. Het partijcongres moet zelf ook nog groen licht geven, omdat de liberalen afwijken van de normale procedure. Daarna kunnen de voorzittersverkiezingen plaatsvinden. Kandidaten zullen zich binnenkort kunnen melden via mail. Hoe lang ze daar de tijd voor krijgen is nog niet helemaal duidelijk.

Dat er nu toch open voorzittersverkiezingen komen heeft onder meer te maken met de timing van de nationale verkiezingen. Volgens de partijstatuten duurt een voorzittersverkiezing normaal gezien immers drie maanden, wat zou betekenen dat ze pas in december zou plaatsvinden.

De nieuwe voorzitter doet bovendien normaal gesproken slechts het resterende mandaat van Lachaert uit, wat zou betekenen dat er in mei alweer nieuwe voorzittersverkiezingen georganiseerd zouden moeten worden, op een maand voor de parlementsverkiezingen.

Ongena is tevreden dat het partijbestuur zijn voorstel heeft goedgekeurd. ‘De ledendemocratie zit diep in ons DNA en die doen we met deze beslissing alle eer aan’, zegt hij.

‘Schijndemocratie’

Niet iedereen binnen Open VLD is het daar echter mee eens, blijkt uit een Twitter-boodschap van Vlaams Parlementslid en lid van het partijbestuur Els Ampe. De liberalen gaan ‘dertig jaar terug in de tijd’ door de vrije voorzittersverkiezingen ‘gewoon van tafel te vegen’, zegt Ampe, die zich wel vaker kritisch uitlaat over de partijtop.

Volgens het Vlaams Parlementslid zal er ‘ergens in een achterkamertje een urne staan waar de leden kunnen stemmen’, terwijl alle leden bij normale voorzittersverkiezingen digitaal en dus vanop afstand kunnen stemmen. Daarnaast krijgen de kandidaten maar drie weken om zich voor te bereiden, terwijl dat normaal gezien drie maanden zou zijn, zegt ze. ‘Dit heeft alle schijn van een schijndemocratie (..) Ik moet mij toch eens beraden of ik wel in het partijbestuur wil blijven zitten.’

Elders in de partij benadrukt men dat de beslissing van het partijbestuur maandagochtend unaniem was, op één tegenstem na.

Het congres van Open VLD vindt plaats op 23 september in de gebouwen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De winnaar zal de partij leiden tot na de verkiezingen van 9 juni 2024, waarna er nieuwe voorzittersverkiezingen komen.