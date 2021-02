Alle negen worden ze beschuldigd van inbreuken op de antiracismewet, sommigen ook van negationisme. Kamerlid Dries Van Langenhove wordt onder meer verdacht van het aanzetten tot haat en het verkopen van een verboden wapen. Dat schrijft De Morgen.

Schild & Vrienden werd begin 2017 opgericht door de rechtenstudent Dries Van Langenhove. Ze profileerden zich naar buiten toe als een 'fatsoenlijk rechtse, conservatieve, Vlaams-nationalistische' jongerenbeweging.

Het VRT-programma Pano slaagde er in 2018 echter in om in de besloten Facebook- en Discord-groepen van Schild & Vrienden mee te lezen. De makers stootten op duizenden berichten die als racistisch, antisemitisch, seksistisch en gewelddadig beschouwd kunnen worden.

Het parket startte naar aanleiding van de uitzending een onderzoek, waarvan de eindvordering nu klaar is. Daarin vraagt het om negen verdachten te vervolgen.

Dat Dries Van Langenhove een van hen was, raakte al bekend omdat het parket-generaal op 21 januari 2021 vroeg om zijn parlementaire onschendbaarheid op te heffen. Uit info van De Morgen blijkt dat het hij verdacht wordt van onder meer het aanzetten tot discriminatie, haat en geweld, het verspreiden van denkbeelden die gegrond zijn op rassensuperioriteit of rassenhaat en het behoren tot of medewerking verlenen aan een groep die discriminatie of segregatie verkondigt. Dit zijn allemaal inbreuken op de antiracismewetgeving.

Bij de acht andere mannen van wie het parket de vervolging vraagt, zitten onder meer een medewerker van de VB-Europarlementariërs, de voorzitter van een lokale Oost-Vlaamse afdeling van Vlaams Belang, en de oprichter van de site 'Make Vlaenderen Great Again'.

