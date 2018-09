Radicaliseringsexpert over Schild & Vrienden: 'Wij schrokken niet van Pano-reportage'

Om te beseffen dat Schild & Vrienden een radicaliserende groepering was, had niemand toegang nodig tot hun verborgen kanalen. Het was open en bloot te zien in hun hele discours, zegt VUB-onderzoeker Kristof Verfaillie.