De directeur-generaal Post-Vergunning van het Federaal Agenschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) onderhandelde in april een deal met het Italiaanse biotechnologiebedrijf DiaSorin voor de aankoop van 1 miljoen serologische Covid-19-testen. Naar die deal is nu een opsporingsonderzoek geopend. Dat bevestigt het Brusselse parket.

In juni bracht een gemeenschappelijk onderzoek van Knack en Le Vif mogelijke belangenvermenging aan de top van het FAGG aan het licht. Tijdens de eerste helft van april had directeur-generaal Hugues Malonne voor de Federale Overheid een akkoord gesloten met de firma DiaSorin voor de levering van 1 miljoen serologische testen aan Belgische laboratoria. In ruil voor die gegarandeerde levering tijdens de coronacrisis, engageerde de overheid zich om op het einde van de contractuele periode het deel dat niet verkocht is geraakt, zelf op te kopen.Ook al heeft de overheid later ook bij andere bedrijven testkits besteld, de deal met DiaSorin ter waarde van 7 miljoen euro blijft omstreden. Niet alleen omdat de testkits relatief duur zijn; ze kosten 7 euro per stuk, terwijl er nu betrouwbare alternatieven op de markt zijn van minder dan 2 euro. Maar ook omdat het FAGG uitgerekend die duurdere testkit liet valideren door het laboratorium van de Brusselse ziekenhuisgroep HIS waar zijn vriendin, Marie-Tré Hardy, diensthoofd was. In de validatiestudie noemde Tré-Hardy de prestaties van de testkit "excellent".Bovendien schakelde Malonne de inspectie van het FAGG in nadat het lab van het Roeselaarse ziekenhuis AZ Delta een onafhankelijke vergelijkende studie had uitgevoerd en de resultaten daarvan gedeeld had met andere laboratoria. Met 17% vals-negatieven zette de DiaSorin-testkit de slechtste prestaties neer van alle 7 testkits die waren opgenomen in de vergelijking. Ook in andere vergelijkingen - door de labo's van UZ Leuven en LHUB-ULB - deed de test het minder goed dan zijn concurrenten.Dinsdag moest Hugues Malonne zich verdedigen tijdens een speciale hoorzitting die de Kamercommissie Volksgezondheid op vraag van N-VA en Ecolo over de affaire georganiseerd had. Malonne ontkende elke mogelijke belangenvermenging en verwees naar zijn belangenverklaring bij het FAGG. Die belangenverklaring stond echter, in tegenstelling tot die van andere medewerkers, niet op de website van FAGG en de overheidsdienst aarzelde aanvankelijk omaanvankelijk om dit - volgens de wet publieke - document vrij te geven. De verklaring maakt geen melding van mogelijke belangen van zijn vriendin Tré-Hardy als academica en klinisch biologe. Ze is eveneens lid is van de werkgroep Anti-Microbiële Resistentie bij FOD Volksgezondheid.Sinds bekend werd dat de Covid-19-testkit van DiaSorin in Italië slechts 4 euro kost, zegt minister De Backer het contract met DiaSorin te heronderhandelen. Die onderhandelingen duren ondertussen al meer dan 3 weken en hebben vooralsnog niet tot een lagere prijs geleid. Of zo'n prijsverlaging er effectief in zit en of het kabinet daartoe ook een stok achter de deur heeft, werd niet duidelijk uit onze gesprekken met het kabinet.Ondertussen heeft het Brussels parket laten weten dat het een opsporingsonderzoek naar de affaire heeft ingesteld. Dat kwam er nadat de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de Federale Politie een proces verbaal overmaakte aan het gerecht.