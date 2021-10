Minstens vijftig diamantairs gelinkt aan België duiken op in de Pandora Papers. Onder hen ook Dilip Mehta, ex-topman van Rosy Blue, de nummer één van de Belgische diamantsector.

Bij de lancering van de Pandora Papers zondagavond kondigden Knack, De Tijd en Le Soir al aan dat ruim 1200 Belgen opduiken in de gelekte documenten over geheime offshoreconstructies. Het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) deelde de documenten met meer dan 600 journalisten wereldwijd. De Belgen uit de Pandora Papers zijn afkomstig uit diverse sectoren: IT, financiën, handel, consultancy, transport, industrie, horeca, advocatuur, ... Maar één sector springt - opnieuw - in het oog: de diamantsector.Baron Dilip Mehta (71) is een voormalig gedelegeerd bestuurder van Rosy Blue in de Antwerpse Hoveniersstraat, de nummer één van de Belgische diamantsector. Zijn zoon Vishal (41) bekleedde tussen 2003 en 2019 verschillende functies binnen de Rosy Blue-groep. Beiden zijn Belg maar wonen in Dubai.Wat blijkt uit de Pandora Papers? In februari 2020 kocht Vishal Mehta aandelen in Kilian Holdings op de BVI, een maand later werd zijn vader Dilip directeur van de offshore. In de gelekte documenten zien we dat Dilip Mehta een adres opgeeft in Dubai maar ook zijn Belgisch paspoort gebruikt, opgemaakt in Brasschaat en afgeleverd in Dubai. En van 2016 tot 2018 was Dilip Mehta ook al eens aandeelhouder van Kilian Holdings. We vinden hem ook terug bij een trust op de Cookeilanden en een trust in Hongkong, waarbij Dilip Mehta 'settlor' is van de trust - degene die zijn vermogen in een trust stopt en toevertrouwt aan derden. De activa in de trusts bedroegen liefst 350 miljoen dollar in 2017, zo blijkt uit gelekt e-mailverkeer. Rosy Blue reageert dat Dilip Mehta sinds 2012 niet langer directeur is van Rosy Blue NV en sindsdien niet meer betrokken is bij het management van het bedrijf, en evenmin nog een actieve rol heeft in andere bedrijven van de groep. Dilip Mehta zelf reageert dat hij sinds 2009 in de Verenigde Arabische Emiraten woont en daar belastingen betaalt. 'Voor successiezaken passen de VAE de shariawetten toe. Het is dan ook de praktijk in de VAE om voor successieplanning - belangrijk voor mij gelet op mijn leeftijd - common law jurisdicties zoals de BVI en trusts te gebruiken om de successie van mijn persoonlijke activa vlot te laten verlopen.' Ook zijn zoon Vishal betaalt belastingen in de VAE. Dilip Mehta onderstreept voorts dat onze vragen over zijn offshores behoren tot 'persoonlijke en private aangelegenheden, die alle volledig conform en legaal zijn binnen alle relevante jurisdicties'. Vishal en Dilip Mehta zijn maar twee van de minstens vijftig diamantairs gelinkt aan België die opduiken in de Pandora Papers. Zij lieten hun offshores voornamelijk oprichten met de hulp van de offshoreproviders Alcogal in Panama, Asiaciti in Hongkong, en Trident op de BVI. De meeste bedrijfjes werden uiteindelijk ondergebracht op de BVI, een aantal ook in Hongkong, Singapore en de Cookeilanden. In sommige offshores van diamantairs staan miljoenen geparkeerd. Voor alle duidelijkheid: een offshorestructuur is op zich niet illegaal. Zolang je er geen zwart geld in parkeert, je offshore aangeeft bij de fiscus én hem ook ter plekke bestuurt, is er niets aan de hand.