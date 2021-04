De Bijzondere Belastinginspectie vordert bijna 30 miljoen euro in Panama Papers-dossiers. Ruim de helft daarvan is intussen betaald, bevestigt de FOD Financiën.

Precies vijf jaar geleden, op 3 april 2016, publiceerde het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) de Panama Papers. 11,5 miljoen documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca, gelekt aan Süddeutsche Zeitung, onthulden hoe offshorebedrijven gebruikt waren om belastingen te ontwijken en geld wit te wassen. In België berichtten Knack, MO*, Le Soir en De Tijd dat minstens 732 burgers en inwoners via tussenkomst van Mossack Fonseca vennootschappen hadden opgericht in elf belastingparadijzen, van de Britse Maagdeneilanden tot Samoa.

In augustus 2020 verkreeg de Bijzondere Belastinginspectie van de Duitse federale belastingadministratie bulkgegevens over de Panama Papers. Hoe staat het vandaag in België met de fiscale onderzoeken naar aanleiding van de Panama Papers?

'De Bijzondere Belastinginspectie heeft 29.975.434 euro ingekohierd', zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. 'Daarvan is 15.382.992 euro betaald. 242 van de 266 dossiers zijn afgesloten.'

Op basis van informatie uit 24 landen berekende ICIJ dat overheden wereldwijd dankzij de Panama Papers intussen 1.364.987.603 dollar hebben gerecupereerd. Omgerekend tegen de huidige euro-dollarkoers gaat het om ruim 1,158 miljard euro (met inbegrip van de ruim 15 miljoen euro uit België die intussen is betaald).

In het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Australië liggen de opbrengsten het hoogst.

Het onderzoekswerk van ICIJ steunen kan via deze link.

