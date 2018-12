Paleisrevolutie bij Gentse liberalen: alle levende oud-schepenen vragen dat Peeters alsnog schepen wordt

De nog levende oud-schepenen en OCMW-voorzitters van Open Vld Gent van de laatste 30 jaar, behalve Fientje Moerman, eisen in een gezamenlijke brief aan voorzitter Gwendolyn Rutten en aan Mathias De Clercq, dat niet Sami Souguir maar Christophe Peeters schepen wordt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Christophe Peeters speelde in Gent zijn schepenambt kwijt aan Sami Souguir, ook al haalde Peeters een pak meer voorkeursstemmen. 'Tegen de wil van de liberale kiezer,' klinkt het in de open brief van-van Sas van Rouveroij, Geert Versnick, Erwin Devriendt, Frank Wijnakker, Catharina Segers en Guy Serraes. Ze gaan er ook van uit dat Mathias De Clercq minstens op de hoogte was van de 'coup' tegen Peeters. Ze menen dat Sami 'op basis van een foute en misleidende procedure' gestemd werd door het bestuur en wijzen met een beschuldigende vinger naar Mick Daman, de voorzitter van Open VLD Gent die naar aanleiding van de heisa ontslag nam.

'Aangezien M. Daman openbaar schuldig pleit en ontslag heeft genomen, betekent deze expliciete schuldbekentenis tevens dat de partijvoordracht onregelmatig is. Vermits de procedure onregelmatig was, is ook het resultaat zo en kan er geen gevolg aan worden gegeven', klinkt het. De briefschrijvers zeggen dat Sami zijn fout inziet, en zijn voordracht moet ingetrokken worden. 'Hoe dit decretaal op een correcte manier kan worden afgewikkeld moet bekeken worden. Desgevallend met een aanstelling waarna onmiddellijk ontslag volgt. Indien hij dat niet inziet, wordt hem dat inzicht bijgebracht.'

Ze stellen ook nog dat minstens één bestuurslid klacht zal indienen bij de statutaire commissie van de partij. Veel tijd hebben de liberalen wel niet meer om hun zin door te drijven. Woensdag wordt de voordrachtakte ingediend, en zijn de schepenen de facto aangeduid.