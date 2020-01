Nu DNA-onderzoek uitwijst dat koning Albert II de biologische vader is van Delphine Boël, zal de koning niet langer juridisch betwisten dat hij de wettelijke vader is. 'Zijne Majesteit de Koning Albert II heeft kennis genomen van de resultaten van het DNA-monster dat hij afstond op vraag van het hof van beroep in Brussel. De wetenschappelijke conclusies geven aan dat hij de biologische vader is van mevrouw Delphine Boël', klinkt het maandag in een officiële mededeling van de advocaat van de koning. Een kort overzicht van een moeilijke relatie tussen vader en dochter.

De eerste berichten dat Delphine Boël de buitenechtelijke dochter van koning Albert II zou zijn dateren van 1999. Koning Albert II zou volgens die berichten tussen 1966 en 1984 een affaire hebben gehad met Delphine Boëls moeder, Sybille de Selys Longchamps. Zij was op het moment van de geboorte van Delphine Boël getrouwd met de Waalse industrieel Jacques Boël. Albert II gaf later toe dat zijn vrouw, koningin Paola, en hij een huwelijkscrisis doormaakten in de jaren 1970.

Delphine Boël stapt in 2013 naar de familierechtbank om het wettelijke vaderschap van Jacques Boël te betwisten en, in een tweede fase, het vaderschap van Albert II te laten erkennen. Ze zegt al jaren dat de voormalige vorst haar biologische vader is.

Jacques Boël verzet zich tegen de betwisting van zijn wettelijk vaderschap en ondergaat een DNA-test om aan te tonen dat hij niet de biologische vader is.

Eind maart 2017 oordeelt de Brusselse familierechtbank het vaderschapsgeding van Delphine Boël ontvankelijk, maar niet gegrond. Het gerecht oordeelt dat er een familiale band bestaat tussen de wettelijke vader Jacques Boël, en de dochter, die zich gedurende vele jaren als dusdanig hebben gedragen en voorgehouden.

Delphine Boël gaat daartegen in beroep en het hof van beroep oordeelt dat Jacques Boël niet de wettelijke noch de biologische vader is van Delphine Boël en dat Albert II een DNA-analyse moet ondergaan.

In december 2019 verwerpt het Hof van Cassatie de cassatieberoepen die koning Albert II had ingesteld tegen de twee arresten van het Brusselse hof van beroep.

In januari 2020 komt het bericht dat DNA-onderzoek uitwijst dat koning Albert II de biologische vader is van Delphine Boël.

