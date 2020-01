DNA-onderzoek wijst uit dat koning Albert II de biologische vader is van Delphine Boël.

DNA-onderzoek wijst uit dat koning Albert II de biologische vader is van Delphine Boël. Dat laat zijn advocaat, Alain Berenboom, maandag weten. De koning zal ook niet langer juridisch betwisten dat hij de wettelijke vader is.

'Zijne Majesteit de Koning Albert II heeft kennis genomen van de resultaten van het DNA-monster dat hij afstond op vraag van het hof van beroep in Brussel. De wetenschappelijke conclusies geven aan dat hij de biologische vader is van mevrouw Delphine Boël', klinkt het in de officiële mededeling.

De koning zal niet langer betwisten dat hij de wettelijke vader is, blijkt ook uit de mededeling. 'Ook al zijn er juridische argumenten en bezwaren om het feit te rechtvaardigen dat een wettelijk vaderschap niet noodzakelijk de weergave is van een biologisch vaderschap, en dat de gevolgde procedure betwistbaar is, heeft koning Albert beslist om die niet op te werpen en met waardigheid en eer een punt te zetten achter deze pijnlijke procedure.'

