De Nationale Veiligheidsraad besliste vrijdagavond dat er een geleidelijke versoepeling van de lockdown light komt. We hebben de verschillende fases in een overzichtelijke grafiek gegoten, van dag tot dag.

Belangrijk: de exitstrategie is een geleidelijk proces, evolutief en niet-definitief, zo benadrukte premier Sophie Wilmès. Dat betekent dat elke nieuwe fase nog afhankelijk is van de evolutie van het virus en een stap terug niet uitgesloten is.

Belangrijk: de exitstrategie is een geleidelijk proces, evolutief en niet-definitief, zo benadrukte premier Sophie Wilmès. Dat betekent dat elke nieuwe fase nog afhankelijk is van de evolutie van het virus en een stap terug niet uitgesloten is.