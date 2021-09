Verschillende arbeidsinspectiediensten hebben de afgelopen week acties en controles uitgevoerd in verband met seizoensarbeid in de land- en tuinbouw en de agrovoedingssector in België. 'Het aantal vastgestelde overtredingen toont aan dat dit een permanent aandachtspunt moet zijn', aldus de minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS), maandag in de kranten van Sudpresse.

Er werden acties uitgevoerd bij kerstboomproducenten en een kwekerij in Wallonië, en bij aardbeien- en frambozenbedrijven en witloofbedrijven in Vlaanderen. Bij verschillende bedrijven werden onregelmatigheden vastgesteld en volgt een onderzoek naar de minimumlonen en de arbeidsomstandigheden.

Ook de covid-maatregelen werden niet overal in acht genomen. 'Mobiele seizoenarbeiders hebben hetzelfde recht op eerlijke arbeidsvoorwaarden als plaatselijke werknemers. In de praktijk is dit echter vaak niet het geval. Het tijdelijke karakter van hun werk maakt hen kwetsbaarder voor uitbuiting, fraude en misbruik', aldus minister Pierre-Yves Dermagne.

De actieweek maakte deel uit van een Europese campagne in het kader van de Europese Arbeidsautoriteit.

