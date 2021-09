De federale regering en de deelstaten treffen elkaar morgen/vrijdag opnieuw voor een Overlegcomité over de coronamaatregelen. De eventuele versoepeling van de mondmaskerplicht wordt allicht de grootste twistappel.

Terwijl veel strenge coronaregels al een tijdje niet meer van toepassing zijn - denk aan het sluitingsuur in de horeca of de beperkingen op bijeenkomsten thuis - blijft de mondmaskerplicht onder meer in winkels en op het openbaar vervoer nog vaste prik. Maar de roep om daar stilaan van af te stappen klinkt de laatste dagen steeds luider.

Premier Alexander De Croo loste afgelopen weekend al een schot voor de boeg: de tijd voor een versoepeling van de mondmaskerplicht is rijp, suggereerde hij, al zijn mondmaskers mogelijk wél nog nodig op het openbaar vervoer of op andere plaatsen met een slechte ventilatie. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet zich al in die zin uit, al wilde hij donderdag niet vooruitlopen op de beslissingen van het Overlegcomité. Horeca Vlaanderen-topman Matthias De Caluwé maakte in elk geval al van de opening gebruik om de afschaffing van de mondmaskers in cafés en restaurants op tafel te leggen. Volgens hem is de vaccinatiegraad in het noorden van het land intussen hoog genoeg om dat te verantwoorden.

Maar expertengroep Gems staat op de rem. 'Het dragen van een mondmasker blijft cruciaal voor essentiële indooractiviteiten waar gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen elkaar kunnen ontmoeten', klinkt het in het advies dat infectiologe Erika Vlieghe en co. hebben opgesteld naar aanleiding van het Overlegcomité van morgen. Ook in open lucht beveelt de Gems nog een mondmasker aan, als mensen erg dicht bij elkaar staan.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zit mee op de voorzichtige lijn. 'Voorbarig', noemde hij het idee om de mondmaskerplicht in bepaalde sectoren af te schaffen donderdagochtend nog op de Franstalige radiozender Bel RTL. Ook in Vlaanderen is de vaccinatiegraad op sommige plaatsen nog onvoldoende, benadrukte hij, en het masker is een relatief gemakkelijk beschermingsmiddel. Ook bij sommige andere coalitiepartners predikt men de voorzichtigheid. 'We moeten vooral een jojo-effect vermijden, want dan raak je de mensen kwijt', klinkt het in PS-kringen.

Mogelijk komt er een compromis uit de bus, waarbij de mondmaskerregels nog een maand dezelfde blijven om daarna indien mogelijk bij te sturen. Een andere piste zou zijn om de redenering om te draaien: mondmaskers zouden dan niet langer verplicht zijn, met uitzondering van enkele locaties en situaties, zoals het openbaar vervoer.

Wat wordt er nog besproken?

Ook over de heropening van de nachtclubs wordt morgen allicht een rondje gediscussieerd. Dat die op 1 oktober kunnen heropenen ligt min of meer vast, maar over de omkaderende maatregelen zijn naar verluidt nog geen concrete afspraken. 'Verscherpte protocollen rond ventilatie en luchtkwaliteit zullen ongetwijfeld een belangrijke rol spelen', klinkt het in regeringskringen. Een andere regeringsbron hamert op het belang van sluitende sanctiemogelijkheden indien de regels niet gevolgd worden. Daarnaast ligt ook het gebruik van het Covid Safe Ticket in de nachtclubs op tafel, al ligt die beslissing tegenwoordig bij de deelstaten.

Het Overlegcomité van morgen zou zich daarnaast ook nog buigen over de afloop van de federale fase in het crisisbeheer van de coronapandemie. Die loopt al sinds 12 maart vorig jaar, maar tijdens de vorige bijeenkomst in augustus heeft het coronacommissariaat de opdracht gekregen om de einde van de federale fase voor te bereiden. Mogelijk wordt daar morgen een concrete datum op geplakt. Het zou in elk geval wel de bedoeling zijn om een soort minimale federale sokkel aan maatregelen te voorzien, waarbovenop de deelstaten nog eigen regels kunnen toevoegen.

Het Overlegcomité komt morgen vanaf 14 uur bijeen. Nadien volgt naar alle waarschijnlijkheid een persconferentie.

