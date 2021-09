Het Overlegcomité heeft donderdag afspraken gemaakt over de verdere voorbereiding van de volgende staatshervorming. Dat meldt federaal minister Annelies Verlinden, bevoegd voor Institutionele Hervormingen.

Verschillende parlementen en politieke niveaus zijn al bezig met het voorbereiding van de volgende staatshervorming. Ook binnen het Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen van het land, wordt die volgende stap in de communautaire huishouding onder de loep genomen.

Volgens minister Verlinden hebben regeringen binnen het Overlegcomité nu een aantal afspraken kunnen maken over die voorbereiding. Er zijn volgens de CD&V-minister drie concrete afspraken gemaakt. Zo is er afgesproken dat de verschillende administraties de eventuele problemen met de huidige bevoegdheidsverdeling in kaart brengen. Bedoeling is dat die oplijsting tegen 30 november 2021 gemaakt is.

Daarnaast komen er ambtelijke interfederale thematische werkgroepen rond verschillende bevoegdheidsdomeinen. Die werkgroepen kunnen in afwachting van de volgende staatshervorming ook al kijken of en in hoeverre er een assymetrische federaal beleid mogelijk is, bijvoorbeeld op het vlak van arbeidsmarktbeleid of gezondheidszorg.

En tot slot wordt er een interfederale ambtelijke taskforce staatshervorming opgericht die moet instaan voor de gegevensuitwisseling tussen de deelstaten en de organisatie van de interfederale werkgroepen.

