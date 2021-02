Het Overlegcomité besliste tot een 'time-out' van een week. Er komen voorlopig geen versoepelingen, maar volgende week vrijdag komt het Overlegcomité opnieuw samen.

'Met deze cijfers kan je niet versoepelen', zei premier Alexander De Croo (Open VLD) op de persconferentie na afloop van het Overlegcomité. Hij doelde daarmee op de toename van het aantal coronabesmettingen van afgelopen week, maar vooral op de 204 nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten die de afgelopen 24 uur werden genoteerd. 'Als het stormt, kan je niet opstijgen', aldus de eerste minister. De 'lente van de vrijheid', zo zei hij, komt eraan, maar laat nog even op zich wachten.

'De armen niet laten zaken'

Vlaams minister-president Jan Jambon riep iedereen op 'de armen niet laten zakken' en niet op te geven. 'De weg naar de uitgang is uitgestippeld. We moeten nog even volhouden'.

'Iedereen rond de tafel besefte dat er bij de bevolking een zekere verwachting was om vandaag/vrijdag het begin van een aantal versoepelingen mee te kunnen maken. Maar de cijfers spreken voor zich.'

Jambon benadrukt dat er twee wegen naar de uitgang zijn. Die loopt via het opvolgen van de regels en via vaccinatie. Wat dat laatste betreft, merkte de Vlaamse minister-president op dat het aantal hospitalisaties en sterfgevallen in woonzorgcentra drastisch is afgenomen.

Fase 1B

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) ging, zoals premier De Croo eerder, in op de verhoogde ziekenhuisopnames. Door de evolutie van de cijfers schakelen de ziekenhuizen over van fase 1A naar 1B. Dat betekent dat ze moeten voorzien dat de helft van de bedden op de afdeling intensieve zorgen beschikbaar moeten kunnen zijn voor patiënten met covid.

Er liggen intussen alweer 400 mensen met corona op de intensieve afdelingen. Eerder, zei hij, werd al afgesproken dat ziekenhuizen, eens dergelijke cijfers worden bereikt, zich moeten beginnen voorbereiden op slechte ontwikkelingen. De brief waarin de overgang van fase 1A naar 1B wordt aangekondigd, is vertrokken, aldus Vandenbroucke.

Hij koppelde daar meteen een oproep aan, namelijk dat mensen andere zorgen om die reden niet mogen uitstellen. 'Dit is niet het signaal dat andere zorgen uitgesteld worden', luidde het. 'Het ziekenhuis is een veilige omgeving.'

Avondklok in Wallonië

Er was toch één versoepeling, maar niet in Vlaanderen. Wallonië draait de avondklok terug, van 22 uur naar middernacht. Het Brussels gewest volgt niet en houdt de avondklok vanaf 22 uur aan.

De experts reageerden positief op uit uitstel van versoepelingen.

'Ik denk dat dit de enige goede beslissing was', zei viroloog Marc Van Ranst aan VTM NIEUWS.

'De cijfers waren helemaal niet goed. De voorspellingen van wetenschappers komen helemaal uit en we moeten bekijken of de maatregelen voldoende zijn'.

Volgens de viroloog is het huidige pakket op zich wel voldoende, maar is het wel duidelijk dat de regels de afgelopen weken minder goed opgevolgd worden. 'Iedereen is het beu, dat staat buiten kijf, maar daar houdt het virus geen rekening mee.'

De verhoging van de ziekenhuisopnames is volgens hem 'waarschijnlijk te wijten aan de nieuwe varianten, die wat meer overdraagbaar en blijkbaar ook wat meer ziekteverwekkend zijn. Hopelijk is dat een tijdelijk fenomeen.'

Of er volgende week wel ruimte zal zijn voor versoepelingen, wilde Van Ranst niet zeggen. Als de cijfers blijven stijgen niet, als ze dalen kan er misschien wel een timing voorgesteld worden voor bepaalde versoepelingen.

