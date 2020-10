Het Overlegcomité heeft een 'verstrengde lockdown' beslist. De niet-essentiële winkels gaan zes weken dicht, het aantal contacten in huis wordt beperkt tot één persoon, de herfstvakantie wordt verlengd. Hier alles op een rijtje.

De regel van vier in de binnenruimte vervalt. Er mag vanaf nu slechts één persoon tegelijk worden uitgenodigd, en dat is tegelijk ook het knuffelcontact. Wie alleen woont, krijgt een uitzondering en mag twee personen uitnodigen. Buiten kunnen we nog wel vier mensen ontmoeten, maar met inachtneming van afstandsregels en mondmaskers. Alle niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten. Thuislevering en ophalen zijn wel mogelijk. De regering stelt ook nieuwe steunmaatregelen voor de middenstand in het vooruitzicht.

'De federale regering zal de bestaande steun evalueren, verlengen en versterken waar nodig. Er zal extra steun komen, we gaan niemand laten vallen', zei premier Alexander De Croo. Vlaams minister-president Jan Jambon gaf aan dat ook Vlaanderen de komende dagen zal nadenken over nieuwe initiatieven. 'Het uitgangspunt daarbij is nog steeds dat bedrijven die gezond waren voor de crisis niet failliet mogen gaan als gevolg van de crisis', aldus Jambon.

Voedingswinkels en supermarkten blijven open. 'Er is geen enkele reden om te hamsteren, degenen die dat wel doen, gaan zich heel asociaal opstellen', zo zei De Croo.

Ook de niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidssalons, moeten sluiten.

Bedrijven moeten niet dicht, maar telewerk wordt verplicht. Wanneer dat niet mogelijk is, mag het personeel naar de werkvloer komen, maar enkel met mondmasker en met voldoende ventilatie. Vakantieparken sluiten vanaf 3 november. Hotels kunnen open blijven, maar moeten hun restaurant en bar sluiten. Maaltijden kunnen enkel nog op de kamer worden genuttigd.

De scholen gaan op slot tot 15 november, waarna ze 'voorzichtig' terug opengaan. Daarna kan het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair in principe weer opstarten. In de tweede en derde graad van het secundair onderwijs mag vanaf 16 november men maximaal 50 procent contactonderwijs geven. 'Vóór 1 december komt er een evaluatie om te kijken of 100 procent contactonderwijs opnieuw mogelijk is', aldus Jambon.

In het deeltijds kunstonderwijs zullen jongeren onder de 12 naar de academies kunnen blijven gaan. Vanaf 12 jaar geldt een beperking tot maximum vier leerlingen. Voor het hoger onderwijs wordt volgens Jambon 'tot het einde van het (kalender)jaar' overgeschakeld op afstandsonderwijs. Voor de eerstejaarsstudenten is er wel een uitzondering. Zij kunnen vanaf 1 december opnieuw contactonderwijs volgen.

'Het zal een inspanning zijn van lange duur', zei premier De Croo vrijdag. 'Daarom zullen de regels gelden voor minstens anderhalve maand, vanaf de nacht van zondag op maandag. Voor de winkels komt er een evaluatie ten laatste op 1 december.' Het zijn volgens hem de maatregelen van de laatste kans. 'Als we de curve snel willen doen dalen, ligt het vandaag in onze handen, in uw handen', zei hij.

De regel van vier in de binnenruimte vervalt. Er mag vanaf nu slechts één persoon tegelijk worden uitgenodigd, en dat is tegelijk ook het knuffelcontact. Wie alleen woont, krijgt een uitzondering en mag twee personen uitnodigen. Buiten kunnen we nog wel vier mensen ontmoeten, maar met inachtneming van afstandsregels en mondmaskers. Alle niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten. Thuislevering en ophalen zijn wel mogelijk. De regering stelt ook nieuwe steunmaatregelen voor de middenstand in het vooruitzicht. 'De federale regering zal de bestaande steun evalueren, verlengen en versterken waar nodig. Er zal extra steun komen, we gaan niemand laten vallen', zei premier Alexander De Croo. Vlaams minister-president Jan Jambon gaf aan dat ook Vlaanderen de komende dagen zal nadenken over nieuwe initiatieven. 'Het uitgangspunt daarbij is nog steeds dat bedrijven die gezond waren voor de crisis niet failliet mogen gaan als gevolg van de crisis', aldus Jambon. Voedingswinkels en supermarkten blijven open. 'Er is geen enkele reden om te hamsteren, degenen die dat wel doen, gaan zich heel asociaal opstellen', zo zei De Croo.Ook de niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidssalons, moeten sluiten. Bedrijven moeten niet dicht, maar telewerk wordt verplicht. Wanneer dat niet mogelijk is, mag het personeel naar de werkvloer komen, maar enkel met mondmasker en met voldoende ventilatie. Vakantieparken sluiten vanaf 3 november. Hotels kunnen open blijven, maar moeten hun restaurant en bar sluiten. Maaltijden kunnen enkel nog op de kamer worden genuttigd. De scholen gaan op slot tot 15 november, waarna ze 'voorzichtig' terug opengaan. Daarna kan het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair in principe weer opstarten. In de tweede en derde graad van het secundair onderwijs mag vanaf 16 november men maximaal 50 procent contactonderwijs geven. 'Vóór 1 december komt er een evaluatie om te kijken of 100 procent contactonderwijs opnieuw mogelijk is', aldus Jambon. In het deeltijds kunstonderwijs zullen jongeren onder de 12 naar de academies kunnen blijven gaan. Vanaf 12 jaar geldt een beperking tot maximum vier leerlingen. Voor het hoger onderwijs wordt volgens Jambon 'tot het einde van het (kalender)jaar' overgeschakeld op afstandsonderwijs. Voor de eerstejaarsstudenten is er wel een uitzondering. Zij kunnen vanaf 1 december opnieuw contactonderwijs volgen. 'Het zal een inspanning zijn van lange duur', zei premier De Croo vrijdag. 'Daarom zullen de regels gelden voor minstens anderhalve maand, vanaf de nacht van zondag op maandag. Voor de winkels komt er een evaluatie ten laatste op 1 december.' Het zijn volgens hem de maatregelen van de laatste kans. 'Als we de curve snel willen doen dalen, ligt het vandaag in onze handen, in uw handen', zei hij.