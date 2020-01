Amper 1 op de 60 sociale woningen in Vlaanderen zijn rolstoelvriendelijk. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister voor Wonen Diependaele (N-VA) liet verzamelen, zo schrijven Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

In Vlaanderen zijn er 155.000 sociale woningen. Amper 2.484 woningen - of 1,6 procent - zijn aangepast voor rolstoelgebruikers. De provincies West-Vlaanderen en Limburg doen het met respectievelijk 3,5 en 2,5 procent beter. Hekkensluiter is Vlaams-Brabant met 0,6 procent.

Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) hoopt dat de bevoegde minister en ook de huisvestingsmaatschappijen de komende jaren fors beter doen, zoals ook in het Vlaams regeerakkoord wordt beloofd. 'Dat is niet alleen belangrijk voor mensen met een fysieke beperking, maar ook voor de vergrijzende bevolking. Wanneer woningen aangepast zijn aan rolstoelgebruikers kunnen mensen, wanneer hun mobiliteit vermindert, langer blijven wonen in hun vertrouwde thuisomgeving.'

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen nuanceert de cijfers wel wat: 'De telling betreft vooral woningen die tot in detail zijn aangepast, terwijl we veel meer woningen in ons aanbod hebben waarin rolstoelgebruikers terechtkunnen', zegt directeur Björn Mallants. Al moet het ook volgens hem beter. 'Maar de huisvestingsmaatschappijen kunnen dit niet alleen oplossen.'