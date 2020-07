Oppositiepartijen Vlaams Belang, SP.A en Groen zijn bijzonder kritisch voor de beslissing van de Vlaamse regering over de provinciegouverneurs. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens spreekt van een 'beschamend politieke schouwspel', Groen-parlementslid Jeremie Vaneeckhout van een 'wereldvreemde beslissing' en SP.A-parlementslid Kurt De Loor van een 'politieke koehandel'.

De Vlaamse regering heeft vrijdag de knoop doorgehakt over de verdeling van de gouverneursposten. Carina Van Cauter (Open VLD) wordt provinciegouverneur in Oost-Vlaanderen, Jan Spooren (N-VA) in Vlaams-Brabant en Jos Lantmeeters (N-VA) in Limburg.

De manier waarop de Vlaamse regering die knoop heeft doorgehakt, zet veel kwaad bloed bij de oppositie. Zo heeft Vlaams Belang het over een 'beschamend politiek schouwspel', 'een platte politieke benoeming' en 'een hoogdag voor de particratie'. 'Voor elke job - van poetsvrouw tot directeur - moeten sollicitanten deelnemen aan selectieprocedures waarna de beste kandidaat wordt aangeworven. Niet echter wanneer de hoogste ambtenaar van de provincie wordt benoemd. Daar geldt sinds dit jaar opnieuw de partijkaart als belangrijkste criterium voor aanstelling', zegt fractieleider Chris Janssens.

Vlaams Belang wil dat er werk wordt gemaakt van een objectieve benoemingsprocedure voor gouverneurs en bij uitbreiding 'voor alle topambtenaren' en de partij pleit in één beweging voor de volledige afschaffing van het provinciale bestuursniveau.

'Partijkaart belangrijker dan competentie'

Oppositiepartij Groen heeft het over een 'wereldvreemde beslissing' van de Vlaamse regering. 'Terwijl we in de grootste crisis zitten sinds WO II buigt de Vlaamse regering zich over een politieke deal over de postjes', zegt Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) Ook hij hekelt de manier waarop de regering de beslissing heeft genomen. 'Het is tragisch en onaanvaardbaar dat bij hun benoeming hun partijlidkaart meer meespeelt dan hun competenties en ervaring', aldus Vaneeckhout: 'Deze coalitie van traditionele partijen zorgt vooral goed voor zichzelf. Dit is dramatisch voor het geloof in de politiek'.

De Vlaamse socialisten bestempelen de gouverneursdeal als het resultaat van een 'politieke koehandel'. 'Dit is politiek op zijn smalst', zegt Vlaams parlementslid Kurt De Loor. 'De regering Peeters had een objectieve procedure voor de benoeming van de provinciegouverneurs uitgetekend, maar die procedure werd door de huidige Vlaamse regering bij het huisvuil gezet. Die beslissing katapulteert ons terug in de tijd, terug naar de tijd van de politieke benoemingen.' Volgens De Loor zijn politieke benoemingen 'niet meer van deze tijd'. 'We twijfelen niet aan de capaciteiten van de mensen die vandaag benoemd werden, maar je hebt de beste man of vrouw op de juiste plaats nodig, een objectieve, transparante procedure is daarvoor de beste garantie', zegt de SP'er.

