De kern van de Vlaamse regering zat vrijdagochtend samen over de verdeling van de drie gouverneursposten. Dat Oost-Vlaanderen naar Carina Van Cauter (Open VLD) gaat, was al even duidelijk. Jan Spooren (Vlaams-Brabant) en Jos Lantmeesters (Limburg) zijn de uitverkorenen van N-VA.

De aanstelling van de nieuwe gouverneurs sleept al aan sinds de vorige legislatuur. De provincie Oost-Vlaanderen moet het sinds eind 2018, toen Jan Briers met pensioen ging, met een waarnemend gouverneur stellen.De kern kwam vrijdagochtend samen over de verdeling, de beslissing werd uiteindelijk afgelopkt in de ministerraad die een uur later is gestart.

Dat Carina Van Cauter (Open VLD) gouverneur van Oost-Vlaanderen wordt, ligt intussen vast. De twee andere vacatures gaan naar de N-VA, Jan Spooren in Vlaams-Brabant en Jos Lantmeeters in Limburg. CD&V claimde lange tijd een van die twee provincies, maar heeft nu toch toegegeven, rekening houdend met haar gewicht na de jongste verkiezingen. Vrijdagmiddag werden de nieuwe gouverneurs officieel bekendgemaakt.

