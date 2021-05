Voor de tweede opeenvolgende dag is er op sociale media een oproep gedaan voor een steunmars in Maasmechelen voor de voortvluchtige militair Jürgen Conings. Uiteindelijk kwamen zondagnamiddag zowat 200 mensen opdagen.

De tweede steunmars voor de voortvluchtige militair Jürgen Conings, die zondag vertrok aan De Salamander in Maasmechelen, is net zoals zaterdag rustig verlopen. Een tweehonderdtal deelnemers stapte zondag enkele kilometers doorheen het natuurgebied de Mechelse Heide, waar de bandensporen nog zichtbaar waren van het af- en aanrijden van politie- en legervoertuigen voor de zoekactie de voorbije dagen naar Conings in het Nationaal Park Hoge Kempen.

Onder de deelnemers waren enkelingen die kleding droegen met een embleem van de Vlaamse leeuw of een logo van het Vlaamse Legioen.

Voor de start van de steunmars werden de deelnemers toegesproken door initiatiefnemer Achille Chernouh. 'Bedankt aan iedereen om Jürgen te steunen. We zijn hier voor de vrijheid van meningsuiting. We zijn hier voor hulp aan militairen die voor onze vrijheid vechten en voor de toekomst van onze kinderen. Dat is waar Jürgen nu voor staat. Die militairen worden uitgezonden en moeten terugkeren zonder de nodige ondersteunening achteraf. Houd rekening met de regels. We houden een stille mars en politiek doet er nu niet aan toe. We zijn hier niet om een of andere partij te steunen. Voor Jürgen!,' riep Achille Chernouh naar de opgekomen deelnemers.

Daarna weerklonk luid applaus bij de ongeveer 200 deelnemers. Ook zou er op Pinkstermaandag een mars aangekondigd zijn. De mars zaterdag is zonder incidenten verlopen.

