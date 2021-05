De deelnemers dragen een bord mee met daarop 'No license to kill' en 'Als 1 achter Jürgen'.

Voor de mars voor Jürgen Conings, de voortvluchtige militair die verdacht wordt van het beramen van een moordaanslag, zijn een 150-tal deelnemers opgedaagd. Ze trekken door de residentiële wijk in de buurt van De Salamander, van waar de voorbije dagen de zoekactie naar de gewapende militair gecoördineerd werd.

De deelnemers dragen een bord mee met daarop 'No license to kill' en 'Als 1 achter Jürgen'. Er lopen ook kinderen mee in de mars.

Bij de manifestanten klinken veel sympathiebetuigingen voor de extremistische militair, en verwijten naar zogezegd 'liegende media' en 'corrupte politici'.

