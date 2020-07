Ook op de tweede dag van het verlengde weekend is de grote drukte aan de kust uitgebleven. 'Het was absoluut niet de overrompeling die we gewoon zijn', aldus Daphné Dumery, burgemeester van Blankenberge.

De druktebarometer bleef in de meeste zones aan de kust donkergroen en lichtgroen. De traditioneel drukkere zones kleurden meestal geel, de code voor 'druk'.

Volgens Westtoer noteren de hotels tijdens het verlengde weekend een gemiddelde bezetting van 90 procent. Bij de vakantiewoningen en op de vakantiecampings werd een gemiddelde bezetting van respectievelijk 80 en 75 procent verwacht. De druktebarometer werd in samenwerking met Proximus ontwikkeld om de dagjestoeristen zoveel mogelijk over de verschillende badplaatsen te spreiden.

Door de gebruikelijke markt werden twee zones in De Panne zaterdag als 'zeer druk' bestempeld, maar die oranje kleurencode bleef zondag eigenlijk achterwege. Net als zaterdag was het in pakweg Middelkerke, Zeebrugge en Nieuwpoort rustig tot gezellig. Enkel de traditioneel iets drukkere plaatsen kleurden geel, zoals de winkelstraten in Koksijde, Oostende en Knokke.

Druktebarometer

In De Haan was alles voorzien om bij te grote drukte de toegang tot bepaalde strandzones af te sluiten. 'We hebben het systeem op onze twaalf strandzones helemaal niet moeten gebruiken', aldus burgemeester Wilfried Vandaele. 'Op de piek zaten we gisteren aan een bezetting van 60 procent, vandaag was dat 50 à 55 procent.'

Op de druktebarometer kleurde het centrum van De Haan wel meestal geel. Die gegevens hebben echter betrekking op het volledige grondgebied en staan dus los van de eigen tellingen op het strand. In De Haan was volgens de burgemeester een derde meer volk aanwezig dan normaal.

De informatieborden over de coronamaatregelen worden in De Haan al een tijdje geviseerd door vandalen. In de zone Harendijke werd bovendien al een mobiele toiletunit omvergeduwd. Ook afgelopen nacht werden nog grote klevers van een informatiehokje afgetrokken. 'Dat getuigt van een absoluut gebrek aan respect. Ik kan daar niet goed tegen, zomaar dingen kapotmaken', reageert burgemeester Vandaele.

'Geen typisch 21 juli-weekend'

Ook bij de buren in Blankenberge bleef de drukte onder controle. 'Er was meer volk dan vorige week, maar dit was geen typisch 21 juli-weekend', aldus burgemeester Daphné Dumery. Dagjestoeristen werden aan het station begeleid, zodat ze niet door de drukste straten richting strand trokken.

'De komende dagen wordt beter weer voorspeld, de voorzorgsmaatregelen blijven dus van kracht. Eigenlijk zorgde het weer dit weekend voor een goede spreiding van de mensen. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan, ook niet bij het sluitingsuur van de horeca.'

Tot slot was er zondag ook geen al te grote drukte op de treinen van en naar de kust, zo meldt de NMBS. 'Het was een stuk rustiger dan zaterdag', zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. Er was een gemiddelde bezettingsgraad van dertig procent op die treinen. 'Op de piekmomenten lag dat cijfer iets hoger, maar de reizigers zaten goed verspreid over de treinen.'

De spoorwegmaatschappij had extra treinen ingezet om mensen naar de kust te brengen. Ook maandag en dinsdag wordt de dienstverlening van en naar de nog kust opgevoerd.

