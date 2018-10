Opgepast voor de derde hond: PVDA en Vlaams Belang ruiken hun kans

Monstercoalitie. Bart De Wever nam dat woord het voorbije weekend voor het eerst in de mond. Het bekt goed maar klinkt tegelijk bijzonder negatief, en dat was natuurlijk de bedoeling van de grootste communicator van deze tijd. De Wever waarschuwt zo de Antwerpse centrumkiezer dat elke stem die níét naar zijn N-VA gaat een bouwsteen riskeert te zijn van een 'links' stadsbestuur. Dat kamerbrede anti-N-VA-verbond bestaat niet alleen uit centrumpartijen als de CD&V en de Open VLD en klassieke progressieve usual suspects als Groen en de SP.A, maar ook uit de extreemlinkse PVDA - en welke sinjoor wil straks Venezolaanse toestanden aan de Schelde? In de logica van de monstercoalitie is elke partij (min Vlaams Belang) dus een potentiële bondgenoot van de PVDA.

...