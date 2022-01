Open VLD wil dat mensen die arbeidsgeschikt zijn, na negen jaar hun sociale woning moeten verlaten. Oppositiepartijen Groen en Vooruit en ook CD&V, coalitiepartner van de liberalen in de Vlaamse regering, reageren kritisch op het voorstel.

'In de praktijk is een sociale woning vaak voor het leven', zegt Vlaams viceminister-president Bart Somers in De Morgen. 'In ons voorstel heb je als arbeidsgeschikte huurder na negen jaar sowieso geen sociale woning meer. Maar gedurende die periode ga je wel intensief begeleid worden naar werk, meer inkomen en zelfredzaamheid. Als je na negen jaar nog steeds een sociale woning nodig hebt, is dat een nederlaag voor de maatschappij. Armoede is geen fataliteit.'

Volgens minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) wordt er nu al negen jaar gecontroleerd of de huurder nog aan alle voorwaarden voldoet.

Het Vlaams Huurdersplatform noemt het voorstel een 'schijnoplossing' omdat je riskeert dat mensen die te weinig verdienen om op de private markt een plek te vinden dan opnieuw in de problemen geduwd worden.

Kritiek

Ook de Vlaamse oppositiepartijen Groen en Vooruit reageren kritisch op het voorstel. 'Vandaag worden sociale huurders na negen jaar al gecontroleerd op de hoogte van hun inkomen. Als dat inkomen nog steeds heel laag is, dan wordt hun contract verlengd. En dat is maar normaal', zegt An Moerenhout (Groen).

'De huurprijs op de private markt is drie maal zo hoog als op de sociale markt. Net vandaag werd bekend dat de private huurprijs in Vlaanderen alweer gestegen is, met gemiddeld 38 euro. De middelde huurprijs bedraagt vandaag 846 euro. Als minister Somers alle mensen met een laag inkomen na 9 jaar op de private huurmarkt verplicht wil laten huren, dan stort hij een groot deel van deze mensen in armoede. Dat is onaanvaardbaar.'

Vooruit: 'Nutteloze profilering'

Vorige week nog maar reageerde de oppositie al scherp op het voorstel van minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) om honderden miljoenen euro's aan leningen die bedoeld zijn voor de sociale huisvestingsmaatschappijen maar nog niet opgenomen werden, ter beschikking te stellen aan privé-­ontwikkelaars of particulieren.

'We hebben nu al bijna iedere luchtballon gehoord bij de Vlaamse regering', zegt Maxim Veys (Vooruit). '170.000 mensen wachten op een betaalbare woning. Het is overduidelijk wat de enige oplossing is: meer en sneller sociale woningen bouwen en renoveren. De Vlaamse regering slaagt daar maar niet in. In Nederland zijn 29 procent van de woningen sociaal. In Frankrijk 18 procent. In Vlaanderen slechts 6 procent. Bouwen moet een prioriteit zijn, al de rest is nutteloze profilering.'

Ook coalitiepartner CD&V is not amused

Bij monde van Vlaams parlementslid Vera Jans reageerde CD&V, die samen met N-VA en Open VLD in de Vlaamse regering zit, vorige week al afwijzend op het voorstel van Diependaele. Ook het voorstel van Somers vindt ze maandag geen goed idee.

'De oplossing voor de lange wachtlijsten bij sociale woningen is om het geld dat hiervoor voorzien is, ook daadwerkelijk te gebruiken. We moeten ervoor zorgen dat er meer en sneller wordt gebouwd en dat we uit de huidige impasse geraken', zegt ze.

'Wie de woningen bouwt maakt niet uit, zolang de woningen terechtkomen bij de mensen die dit het meest nodig hebben. De toon die achter de recente voorstellen schuilt, als zou sociaal wonen een win-for-life zijn, polariseert en dat vind ik bijzonder kwalijk.'

