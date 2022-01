Honderden miljoenen voor de bouw van sociale woningen dreigen verloren te gaan, schrijven de Mediahuiskranten donderdag. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) stelt voor om het geld door te schuiven naar investeringen in de privéhuurmarkt.

Liefst 1,1 miljard euro had de Vlaamse regering vorig jaar ­beschikbaar voor leningen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen. Slechts 660 miljoen euro daarvan is effectief toegekend. Ondanks de grote noden voor sociale woningen slaagde de sector er in 2021 niet in om het beschikbare geld op te nemen. En dat terwijl er ongeveer 170.000 gezinnen op een wachtlijst voor een sociale woning staan.

Het gaat nochtans om leningen tegen erg voordelige voorwaarden, die netto neerkomen op een interest van min 1 procent. Dat systeem leidde de vorige jaren tot ­recordinvesteringen. Er kwamen ongeveer 20.000 sociale woningen bij en meer dan de helft van het ­patrimonium werd gerenoveerd. Die groei viel vorig jaar stil door een combinatie van factoren. ­Minister Diependaele wijst op de lopende ­fusieoperatie bij de huisvestingsmaatschappijen, waardoor sommige te grote ­bedrijfseconomische risico's vrezen.

Daarnaast zijn er lokale ­besturen die sociale woningen niet meer zien zitten, omdat ze het ­bijbehorende publiek niet willen aantrekken. Het overschot van vorig jaar wordt toegevoegd aan de begroting van dit jaar, die daarmee groeit van 1,1 naar 1,6 miljard euro. Maar dat kan slechts één keer. Als het geld dit jaar niet wordt opgebruikt, zal het gewoon het tekort op de Vlaamse begroting helpen beperken. Diepen­daele stelt voor om het geld ­tegen dezelfde gunstige voorwaarden ter beschikking te stellen aan privé-­ontwikkelaars of particulieren. In ruil moeten die zich ertoe verbinden om een verlaagde huurprijs aan te rekenen.

Liefst 1,1 miljard euro had de Vlaamse regering vorig jaar ­beschikbaar voor leningen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen. Slechts 660 miljoen euro daarvan is effectief toegekend. Ondanks de grote noden voor sociale woningen slaagde de sector er in 2021 niet in om het beschikbare geld op te nemen. En dat terwijl er ongeveer 170.000 gezinnen op een wachtlijst voor een sociale woning staan. Het gaat nochtans om leningen tegen erg voordelige voorwaarden, die netto neerkomen op een interest van min 1 procent. Dat systeem leidde de vorige jaren tot ­recordinvesteringen. Er kwamen ongeveer 20.000 sociale woningen bij en meer dan de helft van het ­patrimonium werd gerenoveerd. Die groei viel vorig jaar stil door een combinatie van factoren. ­Minister Diependaele wijst op de lopende ­fusieoperatie bij de huisvestingsmaatschappijen, waardoor sommige te grote ­bedrijfseconomische risico's vrezen. Daarnaast zijn er lokale ­besturen die sociale woningen niet meer zien zitten, omdat ze het ­bijbehorende publiek niet willen aantrekken. Het overschot van vorig jaar wordt toegevoegd aan de begroting van dit jaar, die daarmee groeit van 1,1 naar 1,6 miljard euro. Maar dat kan slechts één keer. Als het geld dit jaar niet wordt opgebruikt, zal het gewoon het tekort op de Vlaamse begroting helpen beperken. Diepen­daele stelt voor om het geld ­tegen dezelfde gunstige voorwaarden ter beschikking te stellen aan privé-­ontwikkelaars of particulieren. In ruil moeten die zich ertoe verbinden om een verlaagde huurprijs aan te rekenen.