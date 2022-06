Open VLD wil niet weten van herstelbetalingen aan Congo

Als het van Open VLD afhangt, kunnen er geen herstelbetalingen komen van ons land aan Congo wegens de wandaden tijdens de koloniale periode. Dat heeft Kamerlid Jasper Pillen donderdag verklaard tijdens het wekelijkse vragenuurtje in het parlement. Guillaume Defossé van coalitiepartner Ecolo leek daar wel op te hinten, al merkte hij wel op dat herstellingen “niet enkel financieel” kunnen zijn.

De spijtbetuigingen van koning Filip tijdens zijn officieel bezoek aan de Democratische Republiek Congo waren donderdagmiddag in de Kamer voorwerp van een hele reeks vragen aan de regering. Daarbij viel op dat Open VLD zich duidelijk verzette tegen eventuele herstelbetalingen.

Vlaams Belang en N-VA hadden datzelfde standpunt eerder al ingenomen. ‘De Belgen van vandaag hebben geen schuld voor het verleden en kunnen niet betalen voor het verleden’, stelde ook Jasper Pillen van de Vlaamse liberalen. ‘Voor ons kan van herstelbetalingen geen sprake zijn.’ Volgens Pillen zijn er voldoende thema’s waar ons land Congo kan ondersteunen.

Oppositieleden Kurt Ravyts (Vlaams Belang) en Tomas Roggeman (N-VA) merkten op dat er binnen de meerderheid wèl fracties zijn die verder willen gaan en doelden daarmee op de groenen. In zijn tussenkomst had Ecolo’er Defossé het inderdaad over ‘noodzakelijke en essentiële herstellingen’, al luidde het in zijn repliek dat herstellingen ook niet-financieel kunnen zijn.

In zijn antwoord benadrukte vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) in naam van premier Alexander De Croo dat de Congolezen geen officiële verontschuldigingen vragen. ‘Ze willen vooral dat we samen een nieuw hoofdstuk schrijven en dat we naar de toekomst kijken’, luidde het. ‘Om samen dat nieuw hoofdstuk te schrijven, is het belangrijk dat we ons verzoenen met het verleden. In die context moeten de woorden van de koning begrepen worden.’