Open VLD wil lager btw-tarief op duurzame producten

'Zo worden producenten gestimuleerd om in te zetten op duurzame producten en worden die ook goedkoper voor de consument', zegt Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten zaterdag in Het Belang van Limburg. 'Btw is daar een goed instrument voor.'

Open VLD had al eerder aangekondigd dat de partij een btw-tarief van 6 procent wil voor wie een huis sloopt en weer opbouwt. Ook de btw op energiezuinige investeringen bij nieuwbouw en abonnementen op deelauto's mag dalen naar 6 procent. Maar de liberalen gaan verder en betrekken de hele circulaire economie hierbij.

De partij vraagt dat de btw-tarieven aangepast worden aan milieu-impact, hergebruik en gerecycleerde grondstoffen. 'In plaats van alleen maar extra te belasten en slechte producten duurder te maken, willen wij duurzame producten goedkoper maken', zegt Rutten. 'Vandaag worden die lagere tarieven vooral gebruikt voor sociale doeleinden, wij wensen dat ook voor ecologische. Zo kan je de kostprijs van duurzame producten en diensten rechtstreeks verlagen voor de consument.'

Open VLD zet ook duidelijk in op het klimaatthema. 'Dat is te belangrijk om over te laten aan Groen.'