Open VLD-politica's willen apart regeringslid bevoegd voor seksueel misbruik

Het aantal slachtoffers van seksueel geweld in ons land blijft stijgen. Daarom pleiten voormalige kamerleden Nele Lijnen en Carina Van Cauter (Open VLD) voor een federaal minister of staatssecretaris die bevoegd is voor seksueel misbruik. Dat staat zaterdag te lezen in het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad.

Nele Lijnen (Open VLD) in 2016. © Belga