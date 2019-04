Open VLD heeft voor de verkiezingen van 26 mei geen kandidaat-premier en ook geen kandidaat-minister-president. De liberalen willen zich concentreren op de inhoud.

In tegenstelling tot de N-VA en CD&V heeft Open VLD geen specifieke kandidaten voor de post van minister-president en premier. De N-VA heeft die wel, met Bart De Wever als kandidaat minister-president voor de Vlaamse regering en Jan Jambon als kandidaat-premier voor de federale regering. CD&V heeft met Hilde Crevits enkel een kandidaat-minister-president, geen kandidaat-premier.

De liberalen verkiezen de inhoud boven de namen, zo blijkt zaterdag. 'We hebben een team van goede kandidaten. Als de bal in ons kamp komt, zullen we onze verantwoordelijkheid nemen. Maar het gaat voor ons in de eerste plaats om wat we willen doen en niet om wie het gaat doen', zei Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten zaterdagochtend voor aanvang van de derde gewoon-doen-dag van haar partij in Mechelen. Mechels kopstuk Bart Somers verwoordde het als volgt: 'We concentreren ons niet op de poppetjes, maar op de inhoud van het verhaal'. 'De inhoud is belangrijk. Voor ons gaat het om beleid, om oplossingen die werken en om mensen perspectief bieden', aldus Somers.

De Vlaamse liberalen komen zaterdag samen in Mechelen voor hun derde gewoon-doen-dag met als thema 'Een land dat samenwerkt en samenleeft'.

Mechelen als voorbeeld

Als het van de liberalen afhangt moet de volgende Vlaamse regering zich spiegelen aan het liberale samenlevingsmodel, zoals het wordt toegepast in Mechelen en andere 'blauwe' steden. Volgens Antwerps lijsttrekker voor het Vlaams Parlement en Mechelse burgemeester Bart Somers is die liberale aanpak gericht op inclusiviteit, gelijke kansen en een mix van rechten en plichten. Een aanpak die zich volgens Somers ook resoluut afkeert van stigmatisering, polarisatie en hokjesdenken.

Mechels kopstuk Somers bracht zijn bekende visie op samenleven in diversiteit. Hij schuift daarbij zijn 'Mechelse model' naar voren als voorbeeld, een voorbeeld dat andere liberale burgemeesters in Kortrijk, Gent, Oostende, Tongeren en Aarschot hebben overgenomen. De fundamenten van dat samenlevingsmodel zijn duidelijk: een kordaat veiligheids- en migratiebeleid, gelijke kansen voor iedereen op basis van duidelijke spelregels (bv. grondprincipes zoals gelijkheid man-vrouw). 'Het is een verhaal van rechten en plichten, van kansen geven en grijpen, van niet naast maar met elkaar leven', aldus Somers.

'Onze liberale aanpak moet de leidraad worden voor het Vlaamse samenlevingsbeleid', aldus Somers. 'Voor ons is dat essentieel. Laten we daar duidelijk over zijn. Een regering met liberalen is een regering weg van de polarisatie, weg van het stigmatiseren en veralgemenen. Een regering die nooit racisme en discriminatie bagatelliseert of mensen in hokjes steekt', klonk het.

Applaus Sihame El Kaouakib

Toch kreeg niet Somers, maar wel zijn 'running mate' Sihame El Kaouakibi, bekend van jongerenorganisatie Let's Go Urban, het grootste applaus, inclusief staande ovatie van de zaal. El Kaouakibi bracht, vertrekkend van haar eigen achtergrond en ervaringen, een bevlogen verhaal over de uitdagingen in het onderwijs en in de economie. Haar centrale boodschap was dat geen enkel talent mag verspild worden of verloren mag gaan. Volgens haar moet elk kind de kans krijgen om zich te ontplooien en moet hij na zijn schoolloopbaan kunnen zeggen: 'I am somebody', verwijzend naar uitspraken van Rita Pierson. El Kaouakibi zegt dat ze daarom ook bewust voor Open VLD heeft gekozen. 'Rechts polariseert en links pampert en daar heb ik me altijd aan geërgerd. Dat is de reden waarom ik dit doe', klonk het.