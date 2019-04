CD&V gooit Hilde Crevits in de strijd om de leiding van de Vlaamse regering. Daarmee wordt ze een uitdager van Bart De Wever (N-VA), die tot dusver de enige uitgesproken kandidaat minister-president was. Dat melden verscheidene Vlaamse media.

Crevits zondag in Genk naar voor schuiven als kandidaat-minister-president. Zij zal samen met partijvoorzitter Wouter Beke de leiding nemen in de verkiezingscampagne van CD&V. 'Net zoals Jan Jambon de sidekick is van Bart De Wever in deze campagne zal Beke dat zijn van Crevits', zegt een CD&V-bron aan De Tijd.

In tegenstelling tot Jambon zal Beke niet worden gelanceerd als kandidaat-premier. 'Dat zou iets te pretentieus overkomen', klinkt het in CD&V-kringen. In de jongste peiling haalde CD&V een slechte score van 14,7 procent, zowat de helft van de N-VA. Door Crevits nu te lanceren, hoopt CD&V meer in de match te komen. Want nu lijkt de verkiezingscampagne vooral een strijd tussen N-VA en Groen te worden.

Crevits is momenteel Vlaams minister van Onderwijs en lijsttrekker voor Vlaanderen in de provincie West-Vlaanderen. No