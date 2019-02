Open VLD: Grobbendonks burgemeester Marianne Verhaert op tweede plaats Kamerlijst Antwerpen

Verhaert is 34 jaar en zowel de eerste vrouwelijke als de jongste burgemeester van Grobbendonk.

Eerder maakte Open VLD al bekend dat ondernemer Christian Leysen de Kamerlijst in Antwerpen zal trekken. Met Verhaert krijgt de 64-jarige éminence grise dus een jong talent aan zijn zijde.

'Marianne heeft bewezen een echte doener te zijn', zegt hij. 'Iemand die met de voeten op de grond staat en graag de handen uit de mouwen steekt.'

Verhaert slaagde er met haar lokale lijst GiB (Gemeenten in Beweging) op 14 oktober in om in Grobbendonk een coalitie te vormen met N-VA en zo SP.A en CD&V naar de oppositie te verwijzen. Verhaert kreeg 1.305 voorkeurstemmen, bijna 400 meer dan haar dichtste achtervolger, en sleepte de burgemeesterssjerp in de wacht. Voordien was ze ingenieur bij Aquafin.

Verhaert wil nu naar eigen zeggen de economie van de Kempen mee helpen verdedigen. 'De regio moet verder kunnen innoveren om ervoor te zorgen dat mensen hun talenten er kunnen ontwikkelen in plaats van weg te trekken naar elders', zegt ze. 'In heel de provincie loopt de mobiliteit ook strop, wat zowel burgers als ondernemers treft.'

Verhaert wil wel burgemeester blijven.