Lijsttrekker Christian Leysen (Open VLD): 'Kernuitstap in 2025? We moeten niet dogmatisch zijn'

Christian Leysen is het wit konijn van Gwendolyn Rutten. Alhoewel, erg 'wit' is hij niet. Leysen is twintig jaar lid van Open VLD en zetelde al in de Antwerpse gemeenteraad. Kleurt de zakenman dan eerder blauw-groen? 'Er is een fundamenteel probleem met het hele e-commercegebeuren', zegt hij.