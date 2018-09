Live Herlees: Vragenuurtje in de Kamer: Francken op de rooster

15:10

Dewael hekelt pingpongspel met transmigranten

Patrick Dewael (Open VLD): 'We weten allemaal dat een zekere categorie van migranten niet of moeilijk uitwijsbaar is. Ik denk dat dit onderkennen het uitgangspunt is van een eerlijk communicatiebeleid. Mijn fractie heeft u altijd gesteund in een moeilijk departement. Maar de communicatie op een aantal moeilijke punten de afgelopen weken laat te wensen over.'

'Er wordt een pingpongspel gespeeld waarbij de bal gewoon in het andere kamp getrapt wordt. Burgemeesters die u onder druk zetten met parkings, u die transmigranten naar het Maximiliaanpark brengt, en nu is minister Geens in zake geroepen door mijnheer De Roover.'

Over het voorstel van Peter De Roover is Dewael kort: 'Ik denk dat uw voorstel onvoldragen is.'

'U communiceert zeer veel over de procedures door advocaten, staatssecretaris. Het regeerakkoord voorziet in een vereenvoudiging van de procedures. Wat houdt u tegen?'