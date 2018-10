Open VLD claimt overwinning in Gent, coalitie nog onduidelijk

Uit de eerste officiële resultaten blijkt dat Open VLD met lijsttrekker Mathias De Clercq een grote winst beet heeft. Het kartel SP.A-Groen zou dan weer op fors verlies staan.

'Gent krijgt voor het eerst in zestig jaar opnieuw een liberale burgemeester', claimde De Clercq de overwinning bij zijn partijgenoten. Met welke coalitie dat zal worden, is nog niet duidelijk.

Mieke Van Hecke (CD&V) en Anneleen Van Bossuyt (N-VA) hebben al de bereidheid uitgesproken om een coalitie op rechts te vormen.

Het progressief kartel geeft voorlopig de burgemeesterssjerp niet op. Dat bevestigt het kartel aan Belga. SP.A en Groen verliezen volgens de voorlopige resultaten fors, maar ze blijven wel de grootste groep in de Gentse gemeenteraad. De liberalen, die nu meebesturen, willen een vervolg van paarsgroen enkel op voorwaarde dat hun lijsttrekker, Mathias De Clercq, burgemeester wordt.

Een rechtse meerderheid lijkt niet aan voldoende zetels te raken. De huidige bestuurscoalitie van liberalen en Sp.a/Groen behoudt volgens de laatste resultaten wel een stevige meerderheid in de Gentse gemeenteraad.

Eerder werd gespeculeerd dat het kartel uit elkaar gespeeld zou worden, maar dat ontkennen tot nader order zowel groene als socialistische kopstukken.

Het vertrek van burgemeester Daniel Termont zorgde voor een onvoorspelbare verkiezingsdag in de Arteveldestad. Omdat er in de stad met potlood en papier gestemd werd, laten de officiële uitslagen op zich wachten. In één bureau werd bovendien wit poeder aangetroffen in een aantal brieven, waardoor 600 stemformulieren voorlopig niet behandeld kunnen worden.

In 2012 haalde Termont bijna 45.000 voorkeurstemmen, en tijdens de hele campagne liet De Clercq verstaan dat hij zichzelf zag als de erfgenaam van paars in de Arteveldestad. Zijn ambitie om burgemeester te worden was duidelijk. Indien dat niet zou lukken, dan zou hij vertrekken naar Brussel.

Het ziet er nu naar uit dat dat niet zal gebeuren.

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) noemde het al 'absoluut logisch' dat zijn partijgenoot Mathias De Clercq een 'belangrijke rol' moet spelen in de nakende coalitiegesprekken in Gent. Of De Clercq de burgemeestersjerp moet krijgen, wil De Croo niet expliciet zeggen. 'We zullen dan wel zien waar we uitkomen.'

Het Gentse CD&V-kopstuk Mieke Van Hecke is bereid aan tafel te gaan zitten met de 'partijen die aan zet zijn' om deel te nemen aan het beleid tijdens de komende zes jaar. Ze waarschuwt wel dat een gezamenlijk programma ook de belangrijkste punten van haar partij moet bevatten en 'geen punten die wij niet kunnen accepteren'.

De resultaten in Gent zijn nog lang niet volledig, maar het is niet uitgesloten dat een zogenaamde Zweedse coalitie met Open Vld, N-VA en CD&V een meerderheid van de zetels kan halen.

'Als Mathias De Clercq belt om te praten, dan zijn we bereid om te praten. Na dertig jaar willen we opnieuw mee in het beleid stappen', reageert Van Hecke. 'Maar niet met punten in een programma die we niet kunnen accepteren'.

In Gent zwaait burgemeester Daniel Termont (SP.A) vanavond af. Het kartel van SP.A en Groen had met Rudy Coddens een veel minder klinkende naam aan het hoofd van de lijst.

Het stadsbesuur voerde in de voorbije bestuursperiode een veelbesproken circulatieplan in met hevige voor- en tegenstanders. Verder waren er de Publipart- en de Optima-affaire, die de zittende coalitie parten speelden.

Grote uitdager van het zittende stadsbestuur was de N-VA, die vooral mikte op een beter resultaat dan in 2012. Op basis van de eerste officieuze resultaten zal dat er niet inzitten, en verliest de partij ook twee zetels.

De partij had af te rekenen met interne strubbelingen tijdens de lijstvorming, en voor nieuwkomer Anneleen Van Bossuyt was het niet niet altijd even gemakkelijk om zich in de campagne te knokken. De partij profileerde zich vooral met kritiek op het circulatieplan waar Groen-schepen Filip Watteeuw het gezicht van was.

In de laatste rechte lijn van de campagne lag de focus op de verkrotte sociale woningen in de Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg. Vooral de PVDA had de afgelopen jaren felle kritiek op het woonbeleid van de meerderheid.

Lijsttrekker Tom De Meester nam de afgelopen jaren de meerderheid al vaak onder vuur, nu maakt hij ook officieel zijn intrede in de gemeenteraad.