Open brief aan N-VA-voorzitter Bart De Wever: 'Discours ten opzichte van moslims steeds agressiever'

'In plaats van het Vlaams Belang achterna te lopen met anti-islamitische slogans en campagnes, moet de N-VA in samenwerking met Vlaamse moslims de bestaande problemen aanpakken.' Dat schrijven Philip Roose en Othman El Hammouchi in een open brief aan N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'Onder druk van de electorale comeback van het Vlaams Belang wordt het discours van de N-VA ten opzichte van moslims de laatste jaren steeds agressiever en uitsluitender. In plaats van moedig een inclusief nationalisme te verdedigen, en manieren te zoeken om het kostbare weefsel te versterken, volgt men vandaag klaarblijkelijk liever slaafs het anti-islamitisch buikgevoel van een deel van het beoogde electoraat', aldus Roose en El Hammouchi.

Othman El Hammouchi werkte zich de jongste tijd in de belangstelling met enkele opmerkelijke opiniestukken, Philip Roose stond mee aan de wieg van N-VA, maar vorig jaar, vóór de lokale verkiezingen, gaf hij een interview aan Knack waarin hij hekelde dat N-VA 'niet heeft gebracht wat ze beloofde en wat veel van haar kiezers hadden verwacht'. El Hammouchi en Roose, beiden lid van conservatieve denktank Stupor Mundi, pleiten in de scherpe brief voor een 'herwaardering van inclusief nationalisme' binnen N-VA.

De auteurs schrijven dat haat weer aan een opmars bezig is in Europa. Ze merken een toename aan antisemitische incidenten en ze zien dat de moslimhaat toeneemt. En terwijl die 'afkeer voor moslims tot voor kort nog beperkt was tot extreemrechtse partijen zoals het Vlaams Belang, wordt dit islamitisch vijandbeeld nu ook steeds dominanter bij de N-VA'. Volgens Roose en El Hammouchi zijn er 'honderden voorbeelden' te vinden van de anti-islamitische houding van de N-VA. 'De degoutante campagne tegen het Marrakeshpact, uitgedacht en goedgekeurd door de partijtop, was het trieste hoogtepunt van een poging om de afkeer van moslims bij veel Vlamingen electoraal te verzilveren. Blijkbaar denkt men bij de N-VA het Vlaams Belang te kunnen bestrijden door de xenofobe maatschappijvisie over te nemen.'

N-VA zegt dat ze de waarde van de Verlichting verdedigt, maar Roose en El Hammouchi vragen zich af of 'de motieven van de N-VA inderdaad geïnspireerd zijn door de Verlichting, of eerder door een mix van anti-islamsentimenten en plat electoraal opportunisme'. Ze pleiten voor een 'inclusief nationalisme' en dat 'vraagt geen assimilatie, maar actieve integratie. Een cultuur mag en moet haar eigenheid bewaren, maar heeft ook de plicht mensen te inspireren er deel van te willen uitmaken en zo te verrijken. Een samenleving die openstaat voor de contributies van nieuwe Vlamingen zonder in een politiek correcte kramp te schieten of zoals identitaire bewegingen in stigmatisatie te vervallen, vormt de beste garantie voor sociale vrede.' De auteurs besluiten: 'In plaats van het Vlaams Belang achterna te lopen met anti-islamitische slogans en campagnes, moet de N-VA in samenwerking met Vlaamse moslims de bestaande problemen aanpakken.'