Koninklijk onderhandelaar Egbert Lachaert brengt vrijdag op het Paleis opnieuw verslag uit van zijn missie. Hij trekt niet met lege handen naar koning Filip, nu CD&V-voorzitter Joachim Coens zich bereid heeft getoond aan tafel te gaan zitten met de liberalen, socialisten en groenen voor de vorming van een federale regering.

Toen Lachaert vorige week langsging op het Paleis, wees dat nadien op 'constructieve gesprekken voor de vorming van een meerderheidsregering'. De onderhandelaar zelf hoopte tegen vandaag 'nieuws te hebben over de vooruitgang' en 'de volgende stap te kunnen zetten'. 'Iedereen zal binnenkort toch eens duidelijkheid moeten geven over wat hij precies wil', voegde hij er aan toe.

Het was toen nog lang niet zeker of CD&V bereid zou zijn te springen en te onderhandelen over een zogenaamde Vivaldi-coalitie. De partij hield tot nu toe steeds vast aan een regering met een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens, dus met N-VA. Dat weekend bleken de zeven partijen wel voor het eerst rond de tafel te hebben gezeten, maar het belang daarvan werd meteen geminimaliseerd door Coens. Binnen zijn partij staan niet alle neuzen in dezelfde richting.

Woensdagavond gaf Coens dan toch aan de gesprekken een kans te willen geven. Of die zullen slagen, valt af te wachten. Zelf heeft CD&V met het institutionele en de ethische thema's - de abortuswet - twee stevige eisen. Maar ook de andere partijen zullen niet zonder verlanglijstje aan de onderhandelingstafel verschijnen. Bij de eerste gesprekken donderdag bleek ook het cdH te zijn uitgenodigd. Achteraf bleken de abortuswet en de kernuitstap lastige thema's te zijn.

In elk geval kan Lachaert, tenzij er vrijdagvoormiddag zware woorden vallen, met uitzicht op een start van onderhandelingen naar het Paleis. Het is afwachten of de koning daarmee de opdracht van Lachaert als volbracht beschouwt of dat er nog een verlenging van zijn opdracht komt. In elk geval loopt binnen twee weken het vertrouwen af dat de Kamer aan de minderheidsregering-Wilmès had gegeven.

Toen Lachaert vorige week langsging op het Paleis, wees dat nadien op 'constructieve gesprekken voor de vorming van een meerderheidsregering'. De onderhandelaar zelf hoopte tegen vandaag 'nieuws te hebben over de vooruitgang' en 'de volgende stap te kunnen zetten'. 'Iedereen zal binnenkort toch eens duidelijkheid moeten geven over wat hij precies wil', voegde hij er aan toe. Het was toen nog lang niet zeker of CD&V bereid zou zijn te springen en te onderhandelen over een zogenaamde Vivaldi-coalitie. De partij hield tot nu toe steeds vast aan een regering met een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens, dus met N-VA. Dat weekend bleken de zeven partijen wel voor het eerst rond de tafel te hebben gezeten, maar het belang daarvan werd meteen geminimaliseerd door Coens. Binnen zijn partij staan niet alle neuzen in dezelfde richting. Woensdagavond gaf Coens dan toch aan de gesprekken een kans te willen geven. Of die zullen slagen, valt af te wachten. Zelf heeft CD&V met het institutionele en de ethische thema's - de abortuswet - twee stevige eisen. Maar ook de andere partijen zullen niet zonder verlanglijstje aan de onderhandelingstafel verschijnen. Bij de eerste gesprekken donderdag bleek ook het cdH te zijn uitgenodigd. Achteraf bleken de abortuswet en de kernuitstap lastige thema's te zijn. In elk geval kan Lachaert, tenzij er vrijdagvoormiddag zware woorden vallen, met uitzicht op een start van onderhandelingen naar het Paleis. Het is afwachten of de koning daarmee de opdracht van Lachaert als volbracht beschouwt of dat er nog een verlenging van zijn opdracht komt. In elk geval loopt binnen twee weken het vertrouwen af dat de Kamer aan de minderheidsregering-Wilmès had gegeven.