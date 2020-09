Voor het eerst sinds maanden lijkt er echt schot in de zaak te komen. De stekker uit Vivaldi (of Avanti) trekken is moeilijker dan ooit.

Woensdagavond CD&V-voorzitter Joachim Coens. Donderdagochtend SP.A-voorzitter Conner Rousseau. En verzoenende taal van Ecolo-kopstuk Zakia Khattabi over de abortuskwestie. De coalitie van socialisten, liberalen, groenen en CD&V - noem ze Vivaldi of Avanti - staat op de rails. Een vergadering later op de dag moet de neuzen finaal in de juiste richting krijgen zodat koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert (Open VLD) vrijdag met een doorbraak naar het Paleis kan.Het is lang geleden dat de Sturm und Drang binnen de partijen zo groot was als vandaag. Al varieert het enthousiasme natuurlijk nog sterk. Bij Groen schreeuwen ze al maanden om Vivaldi. Bij de CD&V zijn sommige mandatarissen nog aan het bekomen van Coens' optreden in Terzake woensdagavond. Een nieuwe regering is voor alle duidelijkheid verre van gevormd. 'Maar de sense of urgency is groter dan ooit', zegt een bron. Deadlines doen rare dingen in de Wetstraat. Verschillende betrokkenen wijzen naar 17 september, het moment waarop premier Sophie Wilmès (MR) het parlement om het vertrouwen moet vragen. Dat werkt als een stimulans. Dat zowel socialisten als groenen beloofden dat het na deze poging verkiezingen zouden worden, was de finishing touch. Want niemand - op het Vlaams Belang en de PVDA na - heeft daar echt zin in. Wie durft deze dynamiek 466 dagen na de verkiezingen nog een halt toe te roepen? Welke knopen liggen er zoal op tafel? Uiteraard het ethische vraagstuk. Coens noemt de abortuskwestie een breekpunt. Maar de paarse partijen stellen zich inschikkelijk op. Rousseau bestempelt de ethische issues op dit moment niet als een prioriteit. In de coronacrisis hebben we wel andere katjes te geselen, klinkt het. En ook Zakia Khattabi, die wordt genoemd als minister of staatssecretaris voor Ecolo, stelt zich niet onwrikbaar op, klonk het vanochtend op Bel RTL.De rode eis voor eerlijke fiscaliteit wordt ook nog een zware dobber. Open VLD-voorzitter Lachaert wil koste wat het kost aantonen dat zijn partij beter bestand is tegen 'linkse toegevingen' dan die van Bart De Wever (N-VA), die een akkoord onderhandelde met PS-voorzitter Paul Magnette. De liberalen willen de Vlaams-nationalisten nog enkele jaren kunnen jennen met hun sociaaleconomische toegevingen in ruil voor communautaire prijzen. 'Maar Lachaert weet wat wij willen: meer investeringen in de gezondheidszorg, hogere lonen en pensioenen en eerlijke fiscaliteit', luidt het mantra binnen de SP.A. De groenen zullen dan weer een volledige kernuitstap in 2025 moeten inslikken. In een interview met Het Laatste Nieuws eist voorzitter Meyrem Almaci alleszins niet de spijkerharde garanties die Coens en Rousseau vragen voor hun dada's. Rond de participatie van het CDH hangen ook nog wat vraagtekens. Bij de liberalen zeggen ze officieel geen veto's te stellen. CD&V-Kamerlid Sammy Mahdi heet de Franstalige humanisten graag welkom. Maar iedereen beseft dat de partij van Maxime Prévot numeriek overbodig is. Er wacht Lachaert nog een ongemakkelijk gesprek. Het is nu uitkijken of de CD&V de formatiegesprekken met de Vivaldi-partijen uitdoet. Volgens Rousseau kan paars-groen desnoods verder zonder Coens, zo klonk het nonchalant bij de openbare omroep. Maar Lachaert wil de christendemocraten er maar al te graag bij. Al was het maar omdat zijn partij dan niet geïsoleerd staat in de Vlaamse regering. Wie nu wel in isolement dreigt te belanden in de regering-Jambon is de N-VA. Voorlopig reageerde De Wever nog niet op de ontwikkelingen, maar heel lang kan dat niet duren. De toon werd de afgelopen dagen in ieder geval al gezet. 'Voorzitter Bart De Wever maakte begin augustus een sterk historisch akkoord ter bescherming van onze Vlaamse welvaart', schreef het N-VA-twitterkanaal op woensdag. 'Wij betreuren dat sommigen dit akkoord toen hebben geblokkeerd en nu een linksere en anti-Vlaamse regering willen vormen.'