In Oostenrijk zal de regering sneltests massaal inzetten om de hele bevolking te testen. Leerkrachten worden apart getest. Bij ons moet de precieze teststrategie in het onderwijs nog vorm krijgen.

Duizenden soldaten, miljoenen tests. Na Slovakije gaat ook Oostenrijk sneltests inzetten om zowat de hele bevolking te testen op het coronavirus. Zeven miljoen snelle antigeentests, goed voor 50 miljoen euro, zijn besteld. Nieuwe bestellingen zijn al geplaatst door de regering van Sebastian Kurz.

Volgens de Oostenrijkse bondskanselier zorgen de sneltests ervoor dat zijn land, in afwachting van een coronavaccin, 'de weg richting de normaliteit' vindt. Het symbolische doel is Kerstmis. Met de massale teststrategie wil Kurz een familiefeest in beperkte familiale kring mogelijk maken.

Opvallend in de Oostenrijkse strategie is het apart testen van twee beroepscategorieën: leerkrachten en politieagenten. In het weekend van 5 en 6 december is het de bedoeling dat alle leraren, waaronder ook die in het kleuteronderwijs, een sneltest krijgen. Het gaat om zo'n 200.000 stuks in totaal.

Sebastian Kurz op 1 mei 2020. © Isopix

Die dagen vallen ongeveer samen met het moment waarop Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een tweetal proefprojecten wil opzetten met sneltests. Vorige week zondag kondigde Weyts aan dat hij aan een eigen teststrategie werkt voor het Vlaamse onderwijs. Van de vier miljoen bestelde sneltests zou Weyts recht hebben op een miljoen.

We kunnen niet meer zeggen dan wat we vorige week zeiden. Kabinet-Weyts

In de afgelopen week liepen er al onderhandelingen tussen het kabinet-Weyts en het Rode Kruis. De N-VA'er wil immers een beroep doen op vrijwilligers. De sneltests, die na 15 minuten al aangeven of iemand besmet is, moeten worden afgenomen door medisch geschoolden. Maar op dit moment vallen er nog geen concrete plannen te horen.

Volgens het kabinet zijn er in de afgelopen dagen nog wat uitdagingen opgedoken. De Vlaamse regering kijkt ook naar het federaal niveau, dat de grotere teststrategie uittekent onder leiding van professor Herman Goossens (UZA).

Op de vraag of Weyts er ook aan denkt om het gehele lerarenkorps te testen, luidt het antwoord: 'We kunnen niet meer zeggen dan wat we vorige week zeiden.' Het blijft nog steeds de bedoeling om begin december te starten met de proefprojecten.

In ieder geval is geweten dat Goossens, maar ook andere experts, niet veel voelen voor de massale testing zoals die in Slovakije en Oostenrijk gebeurt. Al was het maar omwille van de mobilisatie van personeel en afnamecentra. 'Artsen en verpleegkundigen zijn nu al aan het einde van hun Latijn', klonk het donderdag op de openbare omroep. Goossens wees er ook op dat een test een momentopname is. Zelfisolatie bij een bevestigde besmetting is de volgende stap, maar die wordt niet altijd opgevolgd.

Hoe dan ook is een sneltest minder betrouwbaar dan een 'klassieke' PCR-test. Een antigeentest kan in verschillende omstandigheden nog een vals negatief en zelfs vals positief resultaat tonen. 'De PCR-tests blijven de gouden standaard', zei dokter Dieter De Smet, diensthoofd van het labo in het AZ Delta in Roeselare, een maand geleden nog.

Herman Goossens op 23 september 2020. © Belga

Duizenden soldaten, miljoenen tests. Na Slovakije gaat ook Oostenrijk sneltests inzetten om zowat de hele bevolking te testen op het coronavirus. Zeven miljoen snelle antigeentests, goed voor 50 miljoen euro, zijn besteld. Nieuwe bestellingen zijn al geplaatst door de regering van Sebastian Kurz.Volgens de Oostenrijkse bondskanselier zorgen de sneltests ervoor dat zijn land, in afwachting van een coronavaccin, 'de weg richting de normaliteit' vindt. Het symbolische doel is Kerstmis. Met de massale teststrategie wil Kurz een familiefeest in beperkte familiale kring mogelijk maken.Opvallend in de Oostenrijkse strategie is het apart testen van twee beroepscategorieën: leerkrachten en politieagenten. In het weekend van 5 en 6 december is het de bedoeling dat alle leraren, waaronder ook die in het kleuteronderwijs, een sneltest krijgen. Het gaat om zo'n 200.000 stuks in totaal. Die dagen vallen ongeveer samen met het moment waarop Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een tweetal proefprojecten wil opzetten met sneltests. Vorige week zondag kondigde Weyts aan dat hij aan een eigen teststrategie werkt voor het Vlaamse onderwijs. Van de vier miljoen bestelde sneltests zou Weyts recht hebben op een miljoen.In de afgelopen week liepen er al onderhandelingen tussen het kabinet-Weyts en het Rode Kruis. De N-VA'er wil immers een beroep doen op vrijwilligers. De sneltests, die na 15 minuten al aangeven of iemand besmet is, moeten worden afgenomen door medisch geschoolden. Maar op dit moment vallen er nog geen concrete plannen te horen. Volgens het kabinet zijn er in de afgelopen dagen nog wat uitdagingen opgedoken. De Vlaamse regering kijkt ook naar het federaal niveau, dat de grotere teststrategie uittekent onder leiding van professor Herman Goossens (UZA). Op de vraag of Weyts er ook aan denkt om het gehele lerarenkorps te testen, luidt het antwoord: 'We kunnen niet meer zeggen dan wat we vorige week zeiden.' Het blijft nog steeds de bedoeling om begin december te starten met de proefprojecten.In ieder geval is geweten dat Goossens, maar ook andere experts, niet veel voelen voor de massale testing zoals die in Slovakije en Oostenrijk gebeurt. Al was het maar omwille van de mobilisatie van personeel en afnamecentra. 'Artsen en verpleegkundigen zijn nu al aan het einde van hun Latijn', klonk het donderdag op de openbare omroep. Goossens wees er ook op dat een test een momentopname is. Zelfisolatie bij een bevestigde besmetting is de volgende stap, maar die wordt niet altijd opgevolgd. Hoe dan ook is een sneltest minder betrouwbaar dan een 'klassieke' PCR-test. Een antigeentest kan in verschillende omstandigheden nog een vals negatief en zelfs vals positief resultaat tonen. 'De PCR-tests blijven de gouden standaard', zei dokter Dieter De Smet, diensthoofd van het labo in het AZ Delta in Roeselare, een maand geleden nog.