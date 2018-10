Oostende: Groen doet de deur nog niet dicht

Bart Tommelein (Open VLD) zal nu een tekst met bekommernissen opstellen en volgende week een nieuw gesprek voeren met Groen.

'We hadden een goed gesprek met Groen en ik heb nog altijd het vertrouwen dat er een vernieuwingscoalitie kan gevormd worden', opent Tommelein. Hij gaat nu alle bekommernissen in een tekst gieten, voorleggen aan de partners van de 'ménage à trois' - CD&V en N-VA - en volgende week terugkoppelen naar Groen.

'Bedoeling is om die bekommernissen weg te werken', aldus Tommelein. De Open VLD-lijsttrekker blijft erbij dat paars-groen voor hem geen optie is.

Ondertussen doet ook N-VA de deur dicht voor een coalitie tussen de drie partners en de Stadslijst van Johan Vande Lanotte.

Tommelein blijft er ook bij dat hij enkel geïnteresseerd is in de sjerp als dat in een vernieuwingscoalitie is. Voor Groen blijft een samenwerking met N-VA dan weer moeilijk liggen.

Groen-kopman Wouter De Vriendt sluit echter geen deuren en wil gerust het tweede gesprek aangaan. 'We zijn beleefde mensen, dus we willen zeker spreken. Echter, we moeten nu ook het initiatief van John Crombez (SP.A) afwachten. Wij hebben Bart Tommelein niet kunnen overtuigen, misschien kan John Crombez dat wel', aldus De Vriendt.

'We blijven 'volle bak' gaan voor een paars-groene coalitie.' De Vriendt benadrukt ook dat er niet wordt gewacht op de uitkomst in Antwerpen of Gent. 'Dit is puur lokaal. We moeten gaan voor het beste voor de Oostendenaar, en de coalitie die Tommelein ambieert, is niet de beste voor Oostende.'