Paars-groen of monstercoalitie? Oostende kijkt naar Groen

Zondag kregen de Oostendenaars twee overwinningstoespraken te horen. De ene op de tonen van Blauw van The Scene, de andere in het rode Achturenhuis. Oostende is dan ook de enige West-Vlaamse centrumstad waar het nog alle kanten op kan. In tegenstelling tot Roeselare, Kortrijk en Brugge, waar telkens één afgetekende winnaar is, eist zowel huidig burgemeester Johan Vande Lanotte (Stadslijst) als zijn uitdager Bart Tommelein (Open VLD) er de sjerp op. Dat komt doordat de liberalen net niet genoeg hebben gewonnen en de socialisten, die zich voor de gelegenheid als Stadslijst hadden vermomd, net niet genoeg verloren. De Stadslijst blijft nipt de grootste partij, maar Bart Tommelein heeft wel duizend voorkeurstemmen meer dan Vande Lanotte. Bovendien heeft hij de kloof met de socialisten van 20 tot 3 procentpunten weten terug te brengen. Dus willen Tommelein en Vande Lanotte allebei burgemeester worden.

