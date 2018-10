Ook voorzitter Bart De Wever vraagt het zich nu af: 'Quid N-VA?'

Zoals te verwachten viel, was Jambers in de politiek fascinerende televisie. Paul Jambers, de oude vos van de Vlaamse televisie, volgde voor VTM de Antwerpse kopstukken in hun voorbereiding van de verkiezingen. Op verkiezingsdag, 14 oktober, volgde Jambers de Antwerpse burgemeester als zijn schaduw. Bart De Wever (N-VA) was zich daar terdege van bewust, en maakte er dankbaar gebruik van. Hij deed een opmerkelijke oproep: 'Dit is de historische kans om de stad in een plooi te leggen en een soort van nationale verzoening te prediken. Ik denk dat ik dat sebiet ga doen. Want we kunnen zo niet verder tegen links.' Toch was die cruciale uitspraak niet het interessantste, laat staan het meest leerzame element uit Jambers in de politiek. Op andere momenten, wanneer de N-VA-voorzitter niet zozeer met de camera van Jambers communiceerde maar wel met partijgenoten of zichzelf, werd pas echt duidelijk waarom hij voor verzoening pleitte, en wat hij ermee wilde bereiken.

...