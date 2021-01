Om een volkstoeloop te vermijden nu de Hoge Venen afgesloten zijn, zijn in de provincie Namen ook het plateau van Croix-Scaille en de Tour du Millénaire verboden terrein voor voertuigen verklaard. Dat heeft de burgemeester van Gedinne, Vincent Massinon (MR), zaterdag bekendgemaakt.

Nog tot morgen/zondag is het verboden om in de Hoge Venen met de wagen te rijden of er te parkeren. Tot nader order is ook de Baraque de Fraiture gesloten voor toeristen. Dat moet vermijden dat er opnieuw een massa mensen naar de regio komen afgezakt, zoals vorig weekend het geval was. De sneeuw lokt veel toeristen, maar in deze coronatijden is dat niet verantwoord.

De maatregelen hebben als gevolg dat veel toeristen naar andere plaatsen uitwijken. Om problemen te vermijden, zijn daarom nu ook de Croix-Scaille en de uitkijktoren Tour du Millénaire ook afgesloten voor autoverkeer. Wandelen blijft er wel nog mogelijk.

