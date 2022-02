Tot gisteren toonde zowel het Vlaams Belang (VB) als de Partij van de Arbeid (PVDA) enig begrip voor Vladimir Poetin. Vandaag veroordelen beide partijen de inval in Oekraïne. En wijzen ze naar de schuld en/of het falen van het Westen.

Woensdag liet Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken zich nog verleiden tot een Twittergrapje over het Russisch-Oekraïense conflict. Hij postte een kaart van België, opgedeeld tussen Vlaanderen, (Brussel) en Wallonië. Daarbij de commentaar, in het Engels:'@KremlinRussia. Beste mijnheer Poetin, de regio Wallonië in België is bewoond door een volk dat historisch en cultureel erg dicht aanleunt bij Rusland. Zij moeten dringend onafhankelijk verklaard worden van het slechte Vlaanderen.' Het VB vindt al enige tijd dat Europa niet op de VS moet rekenen voor zijn eigen veiligheid en wil dat de Europeanen - Rusland inbegrepen - daar zelf voor instaan. Vlaams Belangleden zoals Vlaams Parlementslid Filip Dewinter en het Mechelse gemeenteraadslid Frank Creyelman hebben uitstekende relaties met Rusland en met Russische diplomaten.

...

Woensdag liet Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken zich nog verleiden tot een Twittergrapje over het Russisch-Oekraïense conflict. Hij postte een kaart van België, opgedeeld tussen Vlaanderen, (Brussel) en Wallonië. Daarbij de commentaar, in het Engels:'@KremlinRussia. Beste mijnheer Poetin, de regio Wallonië in België is bewoond door een volk dat historisch en cultureel erg dicht aanleunt bij Rusland. Zij moeten dringend onafhankelijk verklaard worden van het slechte Vlaanderen.' Het VB vindt al enige tijd dat Europa niet op de VS moet rekenen voor zijn eigen veiligheid en wil dat de Europeanen - Rusland inbegrepen - daar zelf voor instaan. Vlaams Belangleden zoals Vlaams Parlementslid Filip Dewinter en het Mechelse gemeenteraadslid Frank Creyelman hebben uitstekende relaties met Rusland en met Russische diplomaten.Maar de inval in Oekraïne doet ook het VB uitdrukkelijk afstand nemen van de beslissing van de Russische president Poetin. 'Poetin is een regelrechte militaire invasie gestart tegen een soeverein land en dat veroordelen wij ten strengste', laat Van Grieken weten: 'Dit is een onaanvaardbare schending van het internationale recht.' Maar hij voegt eraan toe: 'Maar zijn agressie wordt helaas gefaciliteerd door ons zwakke NAVO- en EU-leiderschap.'Het Vlaams Belang waarschuwt verder voor 'ondoordachte maatregelen': 'We moeten de belangen van onze eigen mensen blijven vooropstellen. Dus wij bepleiten slimme en gerichte sancties tegen individuen die betrokken zijn bij deze Russische militaire acties.' Dus géén brede economische sancties waarvan Belgische (of Vlaamse) bedrijven de dupe kunnen zijn.De Russische agressie is volgens het VB ook een gevolg van 'ons decennialange achteroverleunen' inzake defensie. 'Het wordt hoog tijd om meer te investeren en zelfstandiger te worden op militair vlak', zei Kamerlid Annick Ponthier. Tegelijk wil het VB vooral niet dat het Westen zich bemoeit met de militaire zaken in Oekraïne. Van Grieken riep ten slotte ook op tot de-escalatie en 'dialoog', al werd de Russische president in deze paragraaf niet bij naam genoemd.Ook de PVDA 'vindt de schending van de territoriale integriteit van Oekraïne onaanvaardbaar'. Maar ondanks het feit dat men afstand neemt van Poetin, zoomt het partijblad Solidair vooral in op de verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten voor de escalatie van het conflict in Oekraïne: 'Voor de VS dient de controle over Oekraïne drie hoofddoelen: de NAVO versterken, Rusland verzwakken en de gastoevoer onder controle houden.' De PVDA vraagt daarom een snelle terugkeer naar de Minsk-akkoorden uit 2014: 'De kern van het probleem', zo staat het er, 'is dat de opeenvolgende pro-westerse Oekraïense regeringen, gesteund door de Verenigde Staten en de NAVO, de Minsk-akkoorden nooit hebben gerespecteerd.' Daarnaast verwijt de PVDA Poetin vooral dat hij zich van technieken bedient 'die eerder door westerse mogendheden gebruikt werden': 'Zo beroept Rusland zich op het concept "Responsibility to Protect" om zogezegd de Russischtaligen in Oost-Oekraïne te beschermen. Dat begrip werd destijds door Tony Blair misbruikt om militaire interventies te rechtvaardigen.'Tijdens het Kamerdebat van donderdag verdedigde PVDA-Kamerlid Nabil Boukili het standpunt van zijn partij ook in het halfrond, inbegrepen de kritiek op de NAVO. Het leverde hem een bolwassing op van eerste minister Alexander De Croo (Open VLD). En vervolgens kwamen de PVDA'ers (en soms ook het VB) onder het spervuur te liggen van ministers en volksvertegenwoordigers die nog aan het woord kwamen. Boukili ondernam nog een poging om zich te verdedigen - 'Ik heb geen sympathie voor mijnheer Poetin, voor zijn idee van groot-Rusland of voor de oligarchen. Is dat duidelijk?' - maar dat maakte geen einde aan het verbale bombardement tegen zijn partij.Eerder hadden het VB en de PVDA zich ook al in het Europees Parlement niet erg enthousiast getoond over extra hulp aan Oekraïne. Bij de stemming over een Europees steunpakket van 1,2 miljard euro beslisten de drie VB-Europarlementsleden (Gerolf Annemans, Filip De Man en Tom Vandendriessche) zich te onthouden. PVDA-Europarlementslid Marc Botenga stemde tegen.