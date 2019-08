De Belgische klimaatactiviste Anuna De Wever zal, in navolging van Greta Thunberg, eveneens de boot nemen om naar de klimaatconferentie (COP) in Chili af te zakken.

De Wever zal haar reis samen met een dertigtal andere Europese jongeren maken, in het kader van het initiatief "Sail to the COP". Dat meldt de nieuwssite MO* en de informatie is door Anuna De Wever bevestigd aan Belga.

De jongeren die deelnemen aan de actie van Sail to the COP, zullen op 2 oktober met een driemaster vertrekken vanuit de Nederlandse stad Scheveningen. Het is de bedoeling om rond 20 november aan te komen in Rio de Janeiro, in Brazilië. Van daaruit wordt doorgereisd naar Santiago (Chili), waar in december de 25ste VN-klimaatconferentie plaatsvindt.

Volgens MO* zal ook de Franstalige klimaatactiviste Adélaïde Charlier meereizen met het zeilschip. 'We zijn met meer dan dertig mensen en zullen dus met een veel groter schip reizen dan Greta Thunberg. Bij ons zullen bijvoorbeeld ook bedden en douches aanwezig zijn', zegt De Wever.

Hoe de terugkeer naar België zal gebeuren, is nog niet duidelijk. 'Maar het is wel de bedoeling om dat zo CO2-neutraal mogelijk te doen.'

Volgens De Wever is de aanwezigheid van Belgische klimaatactivisten in Chili belangrijk, omdat er ontgoocheling heerste over het optreden van ons land tijdens de vorige klimaatconferentie in het Poolse Katowice.

Kritiek

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft ook voor de zeilboot gekozen om de oversteek van de Atlantische Oceaan te maken. Thunberg vertrok al op 14 augustus in de Britse havenstad Plymouth.

De voorbij week kwam er wel kritiek op Thunbergs reis, omdat die mogelijk toch niet volledig klimaatneutraal zou zijn. Maar die opmerkingen vindt De Wever 'compleet belachelijk'. 'Greta maakt met haar reis net een statement over het feit dat er veel meer geïnvesteerd moet worden in klimaatvriendelijke reismogelijkheden', aldus De Wever.